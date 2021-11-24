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Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Kenan Thompson
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Кенан Томпсон
Kenan Thompson
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Дата рождения
10 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Кенан Томпсон
Родился 10 мая 1978 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Кенан Томпсон
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Один дома
боевик, комедия, драма
2021, США
4.0
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика
2020, США
5.0
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Гринч
анимация
2018, США
7.0
Неслабый пол
комедия
2014, США
4.0
Третий акт
драма, комедия
2012, США
8.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
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Студия Paramount анонсировала сиквел «Большого красного пса Клиффорда»
Фильм пока не продемонстрировал впечатляющих кассовых сборов, но был успешен на стриминге.
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24 ноября 2021 09:54
Disney+ анонсировал дату премьеры перезапуска «Одного дома»
Также прояснилось официальное название ленты.
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13 августа 2021 13:02
Объявлен полный список победителей «Эмми» 2020
Триумфаторы премии – телеканал HBO и сериал «Шиттс Крик».
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21 сентября 2020 13:05
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