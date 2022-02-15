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Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Josh O'Connor
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Джош О’Коннор
Josh O'Connor
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Дата рождения
20 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джоша О’Коннора
Родился 20 мая 1990 года. Челтнем, Великобритания.
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Фильмография Джоша О’Коннора
Химера
драма
2022, Италия
0.0
Роман служанки
драма
2021, Великобритания
5.0
Эмма.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
6.0
NT: Ромео & Джульетта
спектакль
2020, Великобритания
0.0
В плену надежды
драма, мелодрама
2019, Великобритания
6.0
Только ты
мелодрама, драма
2018, Великобритания / Швеция
6.0
Божья земля
драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.0
Клуб Бунтарей
драма, триллер
2014, Великобритания
7.0
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Звезда «Короны» Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини снимутся в новом фильме Аличе Рорвахер
Картина, получившая название «Химера», расскажет о теневой стороне археологических раскопок на юге Италии.
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15 февраля 2022 10:47
Зендея, Джош О’Коннор и Майк Фейст исполнят ведущие роли в романтической драме Луки Гуаданьино о теннисе
Герои окажутся в любовном треугольнике.
Написать
14 февраля 2022 12:48
Одесса Янг влюбляется в Джоша О’Коннора в трейлере драмы «Роман служанки»
В фильме также сыграли Оливия Колман и Колин Ферт.
Написать
15 ноября 2021 15:27
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