«Q: Да грянет буря!» – это документальный американский сериал о теории заговора «кью-анон». Согласно этому убеждению, миром правит могущественная секта сатанистов-педофилов во главе с первыми людьми Америки и других государств. Бывший президент США Дональд Трамп – единственный, кто знает об этой клике, но не поддерживает ее, поэтому только он может побороть злодеев и извращенцев. Какой бы нелепой ни выглядела эта теория, в мире есть люди, которые действительно в нее верят. Почему – разберется журналист Каллен Хобак.