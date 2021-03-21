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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Q: Да грянет буря!

Q: Да грянет буря! (2021 - 2021)

Q: Into the Storm 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 18 минут
О чем сериал

«Q: Да грянет буря!» – это документальный американский сериал о теории заговора «кью-анон». Согласно этому убеждению, миром правит могущественная секта сатанистов-педофилов во главе с первыми людьми Америки и других государств. Бывший президент США Дональд Трамп – единственный, кто знает об этой клике, но не поддерживает ее, поэтому только он может побороть злодеев и извращенцев. Какой бы нелепой ни выглядела эта теория, в мире есть люди, которые действительно в нее верят. Почему – разберется журналист Каллен Хобак.

Q: Да грянет буря! - трейлер
Q: Да грянет буря!
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Q: Да грянет буря! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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