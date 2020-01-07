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Постер к сериалу Необыкновенный плейлист Зои
Постер к сериалу Необыкновенный плейлист Зои
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Необыкновенный плейлист Зои
Необыкновенный плейлист Зои (2020 - …) Zoey's Extraordinary Playlist 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 25 часов 0 минут
О чем сериал

«Необыкновенный плейлист Зои» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о девушке по имени Зои, обладательнице модной по нынешним меркам профессии программиста. Вместе со своей IT-командой она пытается разработать важный проект и выслужиться перед своим вечно недовольным шефом. Однако после неприятного инцидента и повреждения головы с главной героиней начинают происходить максимально странные вещи: Зои слышит мысли окружающих ее людей, но слышит она их не просто так, а в виде самых настоящих песен. Композиции, как правило, довольно известные и приятные уху. Таким образом, главной героине удается узнать о том, что лучший друг испытывает к ней симпатию, а отец находится в депрессии.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Остин Уинсберг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген Maggie Clarke
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Питер Галлахер
Питер Галлахер Mitch Clarke
Джейн Леви
Джейн Леви Zoey Clarke
Зак Орт
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Необыкновенный плейлист Зои - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Необыкновенный плейлист Зои - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 13 эпизодов
 
Movie
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Необыкновенный плейлист Зои
Кадры из сериала
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