«Необыкновенный плейлист Зои» — многосерийное комедийное шоу, повествующее о девушке по имени Зои, обладательнице модной по нынешним меркам профессии программиста. Вместе со своей IT-командой она пытается разработать важный проект и выслужиться перед своим вечно недовольным шефом. Однако после неприятного инцидента и повреждения головы с главной героиней начинают происходить максимально странные вещи: Зои слышит мысли окружающих ее людей, но слышит она их не просто так, а в виде самых настоящих песен. Композиции, как правило, довольно известные и приятные уху. Таким образом, главной героине удается узнать о том, что лучший друг испытывает к ней симпатию, а отец находится в депрессии.