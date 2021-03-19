«Тревожный звонок» — новый американо-французский драматический сериал, производством которого занимается стриминговый сервис Apple TV+. Шоу, созданное в аудиоформате, представляет собой серию телефонных разговор между несколькими людьми. Некоторые из них имеют непосредственное отношение друг к другу, остальные являются незнакомцами. Судя по напряженным разговорам, которые ведутся между главными героями, становится понятно, что все они находятся в преддверии некоего апокалиптического события. С каждым новым эпизодом «Тревожного вызова» напряжения становится все больше, а надежда постепенно угасает.