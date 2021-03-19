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Киноафиша Сериалы Тревожный звонок
Тревожный звонок (2021 - 2021) Calls 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 19 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 2 часа 51 минуту
О чем сериал

«Тревожный звонок» — новый американо-французский драматический сериал, производством которого занимается стриминговый сервис Apple TV+. Шоу, созданное в аудиоформате, представляет собой серию телефонных разговор между несколькими людьми. Некоторые из них имеют непосредственное отношение друг к другу, остальные являются незнакомцами. Судя по напряженным разговорам, которые ведутся между главными героями, становится понятно, что все они находятся в преддверии некоего апокалиптического события. С каждым новым эпизодом «Тревожного вызова» напряжения становится все больше, а надежда постепенно угасает.

Тревожный звонок - трейлер
Тревожный звонок
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуди Грир
Джуди Грир
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Обри Плаза
Обри Плаза
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тревожный звонок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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