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Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Постер сериала Бриджертоны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
14 постеров
Киноафиша Сериалы Бриджертоны

Бриджертоны (2020 - …)

Bridgerton 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут

О чем сериал

«Бриджертоны» — многосерийное костюмное шоу, снятое в жанре исторической драмы. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается в британской столице в не очень далеком прошлом. Главные герои — восемь сестер и братьев из семьи Бриджертон. Каждый из них пытается построить успешную жизнь в высшем обществе, сталкивается со своими первыми трудностями и решает первые по-настоящему взрослые проблемы. И, конечно же, Бриджертоны встречают первую любовь, которая далеко не всегда оборачивается счастьем.

Бриджертоны - трейлер второй половины третьего сезона
Бриджертоны  трейлер второй половины третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс Lady Whistledown
Клаудия Джесси
Клаудия Джесси Eloise Bridgerton
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли Anthony Bridgerton
Фиби Дайневор
Фиби Дайневор Daphne Bridgerton
Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж Simon Basset
Никола Кохлан
Никола Кохлан Penelope Featherington
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Бриджертоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Бриджертоны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Бриджертоны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Отзывы о сериале
Алина Тарасова 4 января 2021, 17:00
Я просто обожаю этот сериал все ночь смотрела и не пожалела
ghg04197 30 октября 2024, 15:01
Первые смотрелись лучше
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Новости о сериале
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Пенелопа пытается сохранить тайну леди Уислдаун в трейлере второй чести третьего сезона «Бриджертонов»
Пенелопа пытается сохранить тайну леди Уислдаун в трейлере второй чести третьего сезона «Бриджертонов»
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саундтрек сериал Бриджертоны
Кадры из сериал
Интересные факты

В основу сюжета легла серия любовных романов писательницы Джулии Куин. Цикл выходил с 2000 по 2013 год и насчитывает девять произведений. Каждая книга посвящена отдельному представителю клана Бриджертон.

Шоураннером выступила Шонда Раймс, создательница медицинской мыльной оперы «Анатомия страсти», юридического триллера «Как избежать наказания за убийство» и политической драмы «Скандал». «Бриджертоны» — первый крупный проект Раймс для стриминга Netflix.

При подборе актеров использовался метод «слепого кастинга», исключающий влияние цвета кожи и расы на итоговое решение. Так, женой Георга III оказалась темнокожая Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая в исполнении Голды Рошевель, а главную роль герцога играет Реге-Жан Пейдж из Зимбабве.

«Бриджертоны» — наиболее просматриваемое шоу Netflix в истории стриминговой платформы. За 28 дней костюмную любовную сагу посмотрели свыше 80 миллионов аккаунтов.

В сериале звучат каверы сразу нескольких современных песен, включая хиты Maroon 5 и Билли Айлиш.

По словам Фиби Дайневор, в первом сезоне Дафна сменила 104 костюма. В общей сложности дизайнер Эллен Мирожник разработала для «Бриджертонов» свыше 7500 нарядов.

Бесси Картер, играющая Пруденс Фезерингтон, является дочерью Имелды Стонтон и Джима Картера, которые снялись в исторической костюмированной драме «Аббатство Даунтон».

Полли Уокер и Фиби Дайневор ранее играли мать и дочь в британском телесериале «Жены заключенных».

Джеймс Флит появлялся в экранизации произведения Джейн Остин «Разум и чувства» (1995), тогда как Полли Уокер снималась в кинокартине «Эмма» (1996) по одноименному роману той же писательницы.

До утверждения на роль Никола Кохлан не читала ни одного романа цикла.

Сериал был продлен на третий и четвертый сезоны еще до старта производства второго.

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