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Алек Болдуин

Alec Baldwin
Алек Болдуин
Алек Болдуин Alec Baldwin
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Дата рождения
3 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Амитивилл, Нью-Йорк, США
Рост
182 см
Личные связи
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Состояли в браке с 1993 по 2000 г
Биография Алека Болдуина

Содержание:
Алек Болдуин - Фильмы
  - Алек Болдуин - Охота за красным октябрем
  - Алек Болдуин - На грани
Алек Болдуин - Личная жизнь

Американский актёр и кинорежиссёр Александр Рэй (Алек) Болдуин III родился 3 апреля 1958 года в Амитивилле, штат Нью-Йорк, в семье учителя истории и футбольного тренера Александра Рэй Болдуина-младшего и Каролин Ньюкомб. Мама Алека всю свою жизнь посвятила воспитанию детей - двух сестер актера– Джейн и Элизабет, а также самого Алека и его троих младших братьев – Даниила, Уильяма и Стивена. В детстве Алек любил играть в американский футбол, увлекался политикой и об актерской профессии даже не задумывался. Получив среднее образование он поступил в Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности политические науки.  Болдуин был серьезно настроен делать политическую карьеру, и даже баллотировался на пост президента своего вуза, но проиграл другому кандидату два голоса. Параллельно с учебой Алек трудился официантом в ресторане, шофером склада, продавцом мужского белья в магазине. Один раз он был статистом в телевизионном сериале и на него обратили внимание продюсеры, так как он обладал фотогеничностью и естественно держал себя перед камерами. Тогда-то и пришла любовь к актерскому мастерству. Алек пошел учиться в Нью-Йоркский университет по классу драмы, а после брал уроки в знаменитой академии Ли Страсберга. Еще не закончив учебы начинающий актер дебютировал на сцене Бродвея в сказке «Прелюдия к поцелую» и сатире «Большие деньги».

Алек Болдуин - фильмы

Дебютом на экране для молодого Болдуина стал сериал «Доктора». Он пришел в проект как статист, но в итоге снимался там два с половиной года. Потом были телевизионные проекты: «Отель», «Резня в Хьюстоне», «Тихая пристань». Первой большой ролью стала роль Алекса Брина в драме «Сладкая месть», а узнаваемость пришла после черной комедии «Битлджюс», криминального фильма «Замужем за мафией» и триллера «Майами Блюз».

В 90-е годы Алек Болдуин выходит в число популярнейших голливудских актеров. Боевик «Охота за «Красным октябрем», где актер выступил в тандеме с Шоном Коннери, романтическая комедия «Привычка жениться» в паре с с Ким Бейсингер и драма «Американцы», где партнером по съемочной площадке стал Аль Пачино сделали Алека Болдуина звездой первой величины. Еще актер запомнился такими громкими работами как роль профессионального грабителя Картера Маккоя в криминальном триллере «Побег», роль Ламонта Крэнстона в мистическом фэнтези «Тень», а также участием в фильмах «Пленники небес» и «На грани».

В 2000-е Алек Болдуин продолжал много работать, он принял участие в более 100 картин. Из большого числа работ этого времени стоит отметить биографическую драму «Авиатор», комедию «Последний кадр», криминальную драму «Отступники» Мартина Скорсезе, мелодраму «Девушка из пригорода», семейную картину «Роскошная жизнь» и юмористический сериал «Студия 30», за который актер получил «Золотой глобус».

В 2004 году Алек Болдуин испытал свои силы в режиссерской стезе. В свою философско-мистическую драму «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» он пригласил Энтони Хопкинса, Дженнифер Лав Хьюитт и сам же сыграл главную роль писателя, продавшего душу ради славы. Из-за финансовых разногласий фильм вышел на экранах спустя три года, и не имел оглушительного успеха.

Чуть позднее, в 2008, Алек продюсировал вместе с Мартином Скорсезе независимый фильм «Роскошная жизнь». Также он принимал участие в создании картин «Соблазненные и брошенные» и «Невероятное путешествие Барни Фрэнка».

В 2009 году выходит романтическая комедия Нэнси Мейерс «Простые сложности», где Болдуин сыграл бывшего мужа вновь влюбившегося в свою жену, компанию ему составили Мерил Стрип и Стив Мартин. Спустя 3 года на экраны выходит фильм Вуди Аллена «Римские приключения», где Алек перевоплотился в американского архитектора, выросшего в Италии. В картине также снялись Джесси Айзенберг и Эллен Пейдж. В 2013-м творческий союз актера и режиссера повторился в драме «Жасмин», где партнершей Болдуина стала Кейт Бланшетт. В следующем году актер сыграл в драматической ленте по роману Лизы Дженовы «Все еще Элис» с Джулианной Мур. В последние годы Алек Болдуин участвует в юмористическом скетч-шоу Saturday Night Live, где начал пародировать президента США Дональда Трампа еще до его победы на выборах. Скетчи каждый раз получаются злободневными, что нравится публике. В 2017 году с участием актера вышла драма «Слепец», в которой он предстал в роли ослепшего после автомобильной аварии писателя. Его партнершей по фильму стала актриса Деми Мур. В 2018 году на экраны вышла комедия «Родители легкого поведения» с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек, а также на большие экраны выйдет фильм «Миссия невыполнима: Последствия», где он вновь появится в роли директора ЦРУ Алана Ханли.

Алек Болдуин - Охота за красным октябрем

Триллер Джона МакТирнана, вышедший на экраны в 1990 году, по одноименному роману Тома Клэнси. История о командире новейшей советской стратегической подводной лодки, который решил предать свою страну и отвести подлодку к берегу США, чтобы сдаться американцам.Алеку Болдуину досталась роль аналитика ЦРУ Джека Райана. Также в фильме снимались Шон Коннери и Сэм Нилл.

Алек Болдуин - На грани

Приключенческий фильм 1997 года, режиссёра  Ли Тамахори. Сюжет закручен вокруг поездки миллиардера Чарльза Морса с женой и фотографом Бобом Грином на Аляску. Во время полёта на озеро самолёт падает и спастись удается только Чарльзу, Бобу и его помощнику Стивену - которым придется выживать вдали от цивилизации. Алеку Болдуину досталась роль Боба Грина. Чарльза сыграл Энтони Хопкинс, его жену - Эль Макферсон.

Алек Болдуин - Личная жизнь

Будучи еще совсем молодым Алек встречался с актрисами Холли Ганьер и Джанин Тернер. С Тернер они даже были помолвлены в 1983 году, но через год объявили о расставании. Во время съемок фильма «Привычка жениться» у актера начался роман с Ким Бейсингер. После трех лет отношений пара сыграла свадьбу в 1993 году. Торжественная церемония проходила в родном городе жениха, Амитивилле. Спустя два года в 1995-м на свет появилась дочь Айрленд Элис. В 2000 году актеры разъехались, а затем и официально оформили развод. Позже у актера были недолгие романы с актрисами Кристин Дэвис, Татум О’Нил и Анной Ротшильд. Довольно длительные отношения у Алека были с прокурором Николь Сайдел и звездой фильма «Короткий монтаж» Лори Сингер.

В 2011 году Болдуин познакомился с преподавателем йоги Хиларией Томас, которая и стала второй миссис Алек Болдуин 30 июня 2012 года. Церемония проходила в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. У пары четверо детей. Первую и единственную дочь Кармен Габриэлу Болдуин Хилария родила 23 августа 2013, через два года 17 июня 2015-го родился сын Рафаэль Томас Болдуин и почти сразу же 12 сентября 2016 еще один  сын — Леонардо Энджел Чарльз Болдуин. Четвертый ребенок пары родился совсем недавно 17 мая 2018 года и это снова мальчик - Ромео Алехандро Дэвид Болдуин.

Интересные факты о Алеке Болдуине
  • Актер любит животных. Он является активистом общества «Люди за гуманное обращение с животными», а также полностью отказался от употребления мясной пищи, став вегетарианцем.
  • У Болдуина и Бейсингер однажды одновременно жили 11 собак, 7 кошек и волк.
  • Алек Ведёт свою колонку в интернет-газете The Huffington Post.
  • Вместе со Стивеном Мартином стал одним из организаторов 82-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2010 году.
  • Дональд Трамп обращался к актеру с призывами прекратить изображать его. На это Алек ответил, что перестанет после того, как тот опубликует свою налоговую декларацию.
Фильмография Алека Болдуина
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.0
В ринге только девушки
В ринге только девушки
боевик, комедия, драма 2020, США
4.0
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
криминал, триллер 2019, США
7.0
Framing John DeLorean
Framing John DeLorean
документальный 2019, США
6.0
Стражи Арктики
Стражи Арктики
анимация 2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Lamborghini
драма, биография 2018, Италия
0.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
Родители легкого поведения
Родители легкого поведения
комедия 2018, США
3.0
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3 декабря 2021 16:49
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7 февраля 2022 15:05
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22 октября 2021 10:26
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Связи
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер Kim Basinger
Состояли в браке с 1993 по 2000 г
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