Содержание:

Алек Болдуин - Фильмы

- Алек Болдуин - Охота за красным октябрем

- Алек Болдуин - На грани

Алек Болдуин - Личная жизнь

Американский актёр и кинорежиссёр Александр Рэй (Алек) Болдуин III родился 3 апреля 1958 года в Амитивилле, штат Нью-Йорк, в семье учителя истории и футбольного тренера Александра Рэй Болдуина-младшего и Каролин Ньюкомб. Мама Алека всю свою жизнь посвятила воспитанию детей - двух сестер актера– Джейн и Элизабет, а также самого Алека и его троих младших братьев – Даниила, Уильяма и Стивена. В детстве Алек любил играть в американский футбол, увлекался политикой и об актерской профессии даже не задумывался. Получив среднее образование он поступил в Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности политические науки. Болдуин был серьезно настроен делать политическую карьеру, и даже баллотировался на пост президента своего вуза, но проиграл другому кандидату два голоса. Параллельно с учебой Алек трудился официантом в ресторане, шофером склада, продавцом мужского белья в магазине. Один раз он был статистом в телевизионном сериале и на него обратили внимание продюсеры, так как он обладал фотогеничностью и естественно держал себя перед камерами. Тогда-то и пришла любовь к актерскому мастерству. Алек пошел учиться в Нью-Йоркский университет по классу драмы, а после брал уроки в знаменитой академии Ли Страсберга. Еще не закончив учебы начинающий актер дебютировал на сцене Бродвея в сказке «Прелюдия к поцелую» и сатире «Большие деньги».

Алек Болдуин - фильмы

Дебютом на экране для молодого Болдуина стал сериал «Доктора». Он пришел в проект как статист, но в итоге снимался там два с половиной года. Потом были телевизионные проекты: «Отель», «Резня в Хьюстоне», «Тихая пристань». Первой большой ролью стала роль Алекса Брина в драме «Сладкая месть», а узнаваемость пришла после черной комедии «Битлджюс», криминального фильма «Замужем за мафией» и триллера «Майами Блюз».

В 90-е годы Алек Болдуин выходит в число популярнейших голливудских актеров. Боевик «Охота за «Красным октябрем», где актер выступил в тандеме с Шоном Коннери, романтическая комедия «Привычка жениться» в паре с с Ким Бейсингер и драма «Американцы», где партнером по съемочной площадке стал Аль Пачино сделали Алека Болдуина звездой первой величины. Еще актер запомнился такими громкими работами как роль профессионального грабителя Картера Маккоя в криминальном триллере «Побег», роль Ламонта Крэнстона в мистическом фэнтези «Тень», а также участием в фильмах «Пленники небес» и «На грани».

В 2000-е Алек Болдуин продолжал много работать, он принял участие в более 100 картин. Из большого числа работ этого времени стоит отметить биографическую драму «Авиатор», комедию «Последний кадр», криминальную драму «Отступники» Мартина Скорсезе, мелодраму «Девушка из пригорода», семейную картину «Роскошная жизнь» и юмористический сериал «Студия 30», за который актер получил «Золотой глобус».

В 2004 году Алек Болдуин испытал свои силы в режиссерской стезе. В свою философско-мистическую драму «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» он пригласил Энтони Хопкинса, Дженнифер Лав Хьюитт и сам же сыграл главную роль писателя, продавшего душу ради славы. Из-за финансовых разногласий фильм вышел на экранах спустя три года, и не имел оглушительного успеха.

Чуть позднее, в 2008, Алек продюсировал вместе с Мартином Скорсезе независимый фильм «Роскошная жизнь». Также он принимал участие в создании картин «Соблазненные и брошенные» и «Невероятное путешествие Барни Фрэнка».

В 2009 году выходит романтическая комедия Нэнси Мейерс «Простые сложности», где Болдуин сыграл бывшего мужа вновь влюбившегося в свою жену, компанию ему составили Мерил Стрип и Стив Мартин. Спустя 3 года на экраны выходит фильм Вуди Аллена «Римские приключения», где Алек перевоплотился в американского архитектора, выросшего в Италии. В картине также снялись Джесси Айзенберг и Эллен Пейдж. В 2013-м творческий союз актера и режиссера повторился в драме «Жасмин», где партнершей Болдуина стала Кейт Бланшетт. В следующем году актер сыграл в драматической ленте по роману Лизы Дженовы «Все еще Элис» с Джулианной Мур. В последние годы Алек Болдуин участвует в юмористическом скетч-шоу Saturday Night Live, где начал пародировать президента США Дональда Трампа еще до его победы на выборах. Скетчи каждый раз получаются злободневными, что нравится публике. В 2017 году с участием актера вышла драма «Слепец», в которой он предстал в роли ослепшего после автомобильной аварии писателя. Его партнершей по фильму стала актриса Деми Мур. В 2018 году на экраны вышла комедия «Родители легкого поведения» с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек, а также на большие экраны выйдет фильм «Миссия невыполнима: Последствия», где он вновь появится в роли директора ЦРУ Алана Ханли.

Алек Болдуин - Охота за красным октябрем

Триллер Джона МакТирнана, вышедший на экраны в 1990 году, по одноименному роману Тома Клэнси. История о командире новейшей советской стратегической подводной лодки, который решил предать свою страну и отвести подлодку к берегу США, чтобы сдаться американцам.Алеку Болдуину досталась роль аналитика ЦРУ Джека Райана. Также в фильме снимались Шон Коннери и Сэм Нилл.

Алек Болдуин - На грани

Приключенческий фильм 1997 года, режиссёра Ли Тамахори. Сюжет закручен вокруг поездки миллиардера Чарльза Морса с женой и фотографом Бобом Грином на Аляску. Во время полёта на озеро самолёт падает и спастись удается только Чарльзу, Бобу и его помощнику Стивену - которым придется выживать вдали от цивилизации. Алеку Болдуину досталась роль Боба Грина. Чарльза сыграл Энтони Хопкинс, его жену - Эль Макферсон.

Алек Болдуин - Личная жизнь

Будучи еще совсем молодым Алек встречался с актрисами Холли Ганьер и Джанин Тернер. С Тернер они даже были помолвлены в 1983 году, но через год объявили о расставании. Во время съемок фильма «Привычка жениться» у актера начался роман с Ким Бейсингер. После трех лет отношений пара сыграла свадьбу в 1993 году. Торжественная церемония проходила в родном городе жениха, Амитивилле. Спустя два года в 1995-м на свет появилась дочь Айрленд Элис. В 2000 году актеры разъехались, а затем и официально оформили развод. Позже у актера были недолгие романы с актрисами Кристин Дэвис, Татум О’Нил и Анной Ротшильд. Довольно длительные отношения у Алека были с прокурором Николь Сайдел и звездой фильма «Короткий монтаж» Лори Сингер.

В 2011 году Болдуин познакомился с преподавателем йоги Хиларией Томас, которая и стала второй миссис Алек Болдуин 30 июня 2012 года. Церемония проходила в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. У пары четверо детей. Первую и единственную дочь Кармен Габриэлу Болдуин Хилария родила 23 августа 2013, через два года 17 июня 2015-го родился сын Рафаэль Томас Болдуин и почти сразу же 12 сентября 2016 еще один сын — Леонардо Энджел Чарльз Болдуин. Четвертый ребенок пары родился совсем недавно 17 мая 2018 года и это снова мальчик - Ромео Алехандро Дэвид Болдуин.