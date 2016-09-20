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Постер к сериалу Это мы
Постер к сериалу Это мы
Постер к сериалу Это мы
Постер к сериалу Это мы
Постер к сериалу Это мы
Постер к сериалу Это мы
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
6 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Это мы
Это мы (2016 - …) This Is Us 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 79 часов 30 минут
О чем сериал

«Это мы» — трогательный драматический сериал, в котором множество сюжетных линий не в хронологическом порядке повествуют о разных поколениях семьи Пирсонов. Мы одновременно узнаем о детстве, а затем и взрослой жизни Джека и Ребекки Пирсонов, о их детях, спустя более чем тридцать лет после рождения все еще поддерживающих связь друг с другом и пытающихся жить с тем багажом, который у них есть (они потеряли отца в подростковом возрасте). Часто семейные конфликты и личные проблемы детей перекликаются с такими же трудностями у их родителей в молодые годы. 

Это мы - трейлер шестого сезона
Это мы
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэн Фогельман
Дэн Фогельман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэнди Мур
Мэнди Мур Rebecca Pearson
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья Jack Pearson
Гриффин Данн
Гриффин Данн Nick Pearson
Александра Брекенридж
Александра Брекенридж Sophie
Джон Уэртас
Джон Уэртас Miguel
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Это мы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 18 эпизодов
 
Это мы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 18 эпизодов
 
Это мы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 18 эпизодов
 
Это мы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 18 эпизодов
 
Это мы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 16 эпизодов
 
Это мы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 18 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатель сериала «Это мы» прокомментировал возможность спин-оффа
Создатель сериала «Это мы» прокомментировал возможность спин-оффа
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Кадры из сериала
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