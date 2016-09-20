«Это мы» — трогательный драматический сериал, в котором множество сюжетных линий не в хронологическом порядке повествуют о разных поколениях семьи Пирсонов. Мы одновременно узнаем о детстве, а затем и взрослой жизни Джека и Ребекки Пирсонов, о их детях, спустя более чем тридцать лет после рождения все еще поддерживающих связь друг с другом и пытающихся жить с тем багажом, который у них есть (они потеряли отца в подростковом возрасте). Часто семейные конфликты и личные проблемы детей перекликаются с такими же трудностями у их родителей в молодые годы.