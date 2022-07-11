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Морган Фриман
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Morgan Freeman
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Морган Фриман
Morgan Freeman
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Дата рождения
1 июня 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Морган Фриман
Родился 1 июня 1937 года. Мемфис, штат Теннесси, США.
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Фильмография Морган Фриман
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия
2021, США
7.0
Ангел мести
боевик, криминал, триллер
2021, США
3.0
Афера по-голливудски
боевик, комедия
2020, США
5.0
Ядовитая роза
триллер, детектив
2019, США / Италия
4.0
Падение ангела
боевик, триллер
2019, США
7.0
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.0
Все только начинается
боевик, комедия
2017, США
4.0
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.0
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3 комментария
7 ноября 2018 00:02
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