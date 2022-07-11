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Морган Фриман

Morgan Freeman
Морган Фриман
Морган Фриман Morgan Freeman
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Дата рождения
1 июня 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Морган Фриман

Родился 1 июня 1937 года. Мемфис, штат Теннесси, США.

Фильмография Морган Фриман
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.0
Ангел мести
Ангел мести
боевик, криминал, триллер 2021, США
3.0
Афера по-голливудски
Афера по-голливудски
боевик, комедия 2020, США
5.0
Ядовитая роза
Ядовитая роза
триллер, детектив 2019, США / Италия
4.0
Падение ангела
Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.0
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Все только начинается
Все только начинается
боевик, комедия 2017, США
4.0
Бен-Гур
Бен-Гур
исторический 2016, США
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Морган Фриман и Жюльет Бинош спасают похищенную девочку в трейлере триллера «Райское шоссе» Криминальное роуд-муви на тему торговли людьми.
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11 июля 2022 13:39
Морган Фриман и Джош Хатчерсон сыграют главные роли в научно-фантастическом триллере «57 секунд» Фриман сыграет изобретателя кольца, которое позволяет вернуться в прошлое на 57 секунд.
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10 февраля 2022 12:25
Морган Фриман сыграет шерифа в криминальном триллере с Коулом Хаузером и Джейми Александер Фильм расскажет о серии убийств, всколыхнувших маленький американский городок.
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2 февраля 2022 14:45
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Статьи о персоне
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3 комментария
7 ноября 2018 00:02
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