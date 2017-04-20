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Крис Салливан
Крис Салливан
Chris Sullivan
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Крис Салливан
Chris Sullivan
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Дата рождения
19 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Палм-Спрингс, Калифорния, США
Рост
193 см
Биография Криса Салливана
Родился 19 июля 1980 года. Палм-Спрингс, Калифорния, США.
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Фильмография Криса Салливана
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драма
2019, США
6.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Абсолютная власть
драма, триллер, криминал
2016, США
7.0
Закон ночи
драма, криминал
2016, США
6.0
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