Все самое интересное о «Стражах Галактики 2»: кто, с кем и зачем

Через две недели, 4 мая, в кинотеатрах стартует долгожданное продолжение «Стражей Галактики» - Звездный лорд, Гамора, Енот Ракета и малыш Грут вновь отправятся спасать Галактику под