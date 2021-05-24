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Джим Парсонс

Jim Parsons
Джим Парсонс
Джим Парсонс Jim Parsons
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Дата рождения
24 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
186 см
Личные связи
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Кейли Куоко
Кейли Куоко
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галэки
Джонни Галэки
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
Биография Джима Парсонса

Джим Парсонс – американский актер, родился 24 марта 1973 в Хьюстоне (штат Техас, США). Его мать была учительницей младших классов, а отец владел небольшой компанией, выполняющей сантехнические работы. У Джима есть младшая сестра, которая, как и мама, работает школьным учителем. С малых лет Парсонс отличался добротой и дружелюбием. Одноклассники актера вспоминают, что в детстве тот был очень застенчивым и неуверенным в себе ребенком, но, несмотря на это, всегда находил новых друзей. После окончания школы приятели будущего актера подарили ему самодельную грамоту «Самому дружелюбному однокласснику».

Можно сказать, что Джим начал свою актерскую деятельность еще в шестилетнем возрасте, когда сыграл птичку на детском утреннике. Его выступление пришлось по душе всем зрителям, и уже в младших классах мальчик был уверен, что хочет стать актером. После средней школы Парсонс учился в элитном Университете Хьюстона и продолжал играть на сцене. За три первых года обучения Джим принял участие в 17 спектаклях и многочисленных сценических миниатюрах. Чуть позже юному актеру и его единомышленникам пришла мысль превратить свое хобби в бизнес, и они основали свою собственную театральную студию (она все еще существует). В 1999 году Парсонса наряду с другими шестью молодыми актерами приняли в Университет Сан-Диего на специальный курс, связанный с классическим театральным искусством. Джиму очень нравилось там учиться. В 2001 году, окончив обучение, Джим переехал в Нью-Йорк, чтобы найти работу.

Роли Джима Парсонса

Первые годы в Нью-Йорке не принесли Парсонсу какого-либо успеха. Его утверждали лишь на эпизодические роли в сериалах и спектаклях. Самыми значимыми проектами с его участием стали ситкомы «Эд» (2002) и «Справедливая Эми» (2004-2005), а также лента «Страна садов» (2004), где его коллегой по съемочной площадке стала Натали Портман.

В 2003 году Джим Парсонс снялся в рекламном ролике, где исполнил роль человека, выросшего среди волков, и своей изумительной игрой зацепил многих зрителей. После этой роли Джим сразу получил несколько приглашений на съемки. Он появился в фильмах «Великое новое чудо» (2005), «Высоты» (2005), «10 шагов к успеху» (2006), «Школа негодяев» (2006) и «Садовник Эдема» (2007), но во всех лентах увидеть его можно лишь эпизодически.

Джим Парсонс - «Теория большого взрыва»

Джим регулярно принимал участие в кастингах в новые телесериалы, но чаще всего, даже если его утверждали на роль, сериал так и не запускался. Исключением стал проект «Теория Большого взрыва» о друзьях-ученых, которые знают и владеют сложнейшими законами физики, но абсолютно ничего не понимают в отношениях между людьми. После прочтения сценария Парсонс был в полном восторге от реплик и немедленно решил пройти кастинг на роль Шелдона Купера. С первой же встречи Джим сразил наповал автора идеи шоу Чака Лорри, что тот даже попросил повторить прослушивание, так как хотел проверить, сможет ли актер также блестяще повторить свое выступление. В итоге актер получил желаемую роль.

Сериал вышел в 2007 году на канале CBS, и критики с первых эпизодов уловили в игре Парсонса традиции комедийных звезд эпохи немого кино. Чак Лорри в интервью говорил о том, что Джим контролирует мимику и каждое движение, которое помогает поддерживать образ: как он идет, держит руки и наклоняет голову.

Награды Джима Парсонса

Летом 2009 года Джим Парсонс получил за роль Шелдона Купера приз Ассоциации телекритиков.

За «Теорию большого взрыва» актер четыре раза удостаивался премии Эмми в номинации «Лучший комедийный актёр»: в 2010, 2011, 2013 и 2014 году.

 Он был номинирован на «Эмми» в 2009-м и получил премию в 2010 году как выдающийся актер комедийного жанра.

В 2011 г Джим получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая актерская работа в комедийном или музыкальном телесериале».

Личная жизнь Джима Парсонса

В 2012 году Джим Парсонс совершил каминг-аут, рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он также поведал прессе о своих десятилетних отношениях с бой-френдом Тоддом Спиваком – арт-продюсером многих голливудских фильмов. Сейчас пара проживает проживает в Лос-Анджелесе. Джим любит играть на клавишных инструментах, увлекается баскетболом и теннисом. Парсонс и его друзья по сериалу «Теория Большого взрыва» являются хорошими друзьями и в реальной жизни.

Интересные факты о Джиме Парсонсе

- Джим является открытым геем

- Рост - 186 см

- Парсонс признается, что не понимает многие шутки из сериала "Теория большого взрыва"

Фильмография Джима Парсонса
Парни в группе
Парни в группе
драма 2020, США
6.0
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
триллер 2018, США
6.0
A Kid Like Jake
A Kid Like Jake
драма 2018, США
5.0
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.0
Видения
Видения
триллер, ужасы 2015, США
6.0
Дом
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Хотел бы я быть здесь
Хотел бы я быть здесь
комедия, драма 2014, США
7.0
Обычное сердце
Обычное сердце
драма 2014, США
7.0
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Фотографии Джима Парсонса Все фотографии
Джим Парсонс Джим Парсонс Джим Парсонс Джим Парсонс
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Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва» Два года назад 16 мая вышел финальный эпизод одного из лучших ситкомов всех времен. Серия была невероятно трогательная, и мало кто удержался от того, чтобы не пустить слезу. Мы решили посмотреть, как же теперь сложилась судьба некогда популярных актеров. Из нашей статьи вы узнаете, кто отличился на «Золотом глобусе» этого года, кто не расстался со своим персонажем и почему Эми и Шелдон действительно вместе навсегда.
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24 мая 2021 11:37
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье Начало года порадует долгожданными премьерами.  
Написать
30 декабря 2020 18:50
«Парни в группе»: представлен трейлер ЛГБТ-драмы с Мэттом Бомером, Джимом Парсонсом и Закари Куинто Новое продюсерское детище Райана Мерфи. 
Написать
3 сентября 2020 09:18
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Связи
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг Simon Helberg
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Кейли Куоко
Кейли Куоко Kaley Cuoco
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галэки
Джонни Галэки Johnny Galecki
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
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