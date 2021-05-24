Джим Парсонс – американский актер, родился 24 марта 1973 в Хьюстоне (штат Техас, США). Его мать была учительницей младших классов, а отец владел небольшой компанией, выполняющей сантехнические работы. У Джима есть младшая сестра, которая, как и мама, работает школьным учителем. С малых лет Парсонс отличался добротой и дружелюбием. Одноклассники актера вспоминают, что в детстве тот был очень застенчивым и неуверенным в себе ребенком, но, несмотря на это, всегда находил новых друзей. После окончания школы приятели будущего актера подарили ему самодельную грамоту «Самому дружелюбному однокласснику».

Можно сказать, что Джим начал свою актерскую деятельность еще в шестилетнем возрасте, когда сыграл птичку на детском утреннике. Его выступление пришлось по душе всем зрителям, и уже в младших классах мальчик был уверен, что хочет стать актером. После средней школы Парсонс учился в элитном Университете Хьюстона и продолжал играть на сцене. За три первых года обучения Джим принял участие в 17 спектаклях и многочисленных сценических миниатюрах. Чуть позже юному актеру и его единомышленникам пришла мысль превратить свое хобби в бизнес, и они основали свою собственную театральную студию (она все еще существует). В 1999 году Парсонса наряду с другими шестью молодыми актерами приняли в Университет Сан-Диего на специальный курс, связанный с классическим театральным искусством. Джиму очень нравилось там учиться. В 2001 году, окончив обучение, Джим переехал в Нью-Йорк, чтобы найти работу.

Роли Джима Парсонса

Первые годы в Нью-Йорке не принесли Парсонсу какого-либо успеха. Его утверждали лишь на эпизодические роли в сериалах и спектаклях. Самыми значимыми проектами с его участием стали ситкомы «Эд» (2002) и «Справедливая Эми» (2004-2005), а также лента «Страна садов» (2004), где его коллегой по съемочной площадке стала Натали Портман.

В 2003 году Джим Парсонс снялся в рекламном ролике, где исполнил роль человека, выросшего среди волков, и своей изумительной игрой зацепил многих зрителей. После этой роли Джим сразу получил несколько приглашений на съемки. Он появился в фильмах «Великое новое чудо» (2005), «Высоты» (2005), «10 шагов к успеху» (2006), «Школа негодяев» (2006) и «Садовник Эдема» (2007), но во всех лентах увидеть его можно лишь эпизодически.

Джим Парсонс - «Теория большого взрыва»

Джим регулярно принимал участие в кастингах в новые телесериалы, но чаще всего, даже если его утверждали на роль, сериал так и не запускался. Исключением стал проект «Теория Большого взрыва» о друзьях-ученых, которые знают и владеют сложнейшими законами физики, но абсолютно ничего не понимают в отношениях между людьми. После прочтения сценария Парсонс был в полном восторге от реплик и немедленно решил пройти кастинг на роль Шелдона Купера. С первой же встречи Джим сразил наповал автора идеи шоу Чака Лорри, что тот даже попросил повторить прослушивание, так как хотел проверить, сможет ли актер также блестяще повторить свое выступление. В итоге актер получил желаемую роль.

Сериал вышел в 2007 году на канале CBS, и критики с первых эпизодов уловили в игре Парсонса традиции комедийных звезд эпохи немого кино. Чак Лорри в интервью говорил о том, что Джим контролирует мимику и каждое движение, которое помогает поддерживать образ: как он идет, держит руки и наклоняет голову.

Награды Джима Парсонса

Летом 2009 года Джим Парсонс получил за роль Шелдона Купера приз Ассоциации телекритиков.

За «Теорию большого взрыва» актер четыре раза удостаивался премии Эмми в номинации «Лучший комедийный актёр»: в 2010, 2011, 2013 и 2014 году.

Он был номинирован на «Эмми» в 2009-м и получил премию в 2010 году как выдающийся актер комедийного жанра.

В 2011 г Джим получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая актерская работа в комедийном или музыкальном телесериале».

Личная жизнь Джима Парсонса

В 2012 году Джим Парсонс совершил каминг-аут, рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он также поведал прессе о своих десятилетних отношениях с бой-френдом Тоддом Спиваком – арт-продюсером многих голливудских фильмов. Сейчас пара проживает проживает в Лос-Анджелесе. Джим любит играть на клавишных инструментах, увлекается баскетболом и теннисом. Парсонс и его друзья по сериалу «Теория Большого взрыва» являются хорошими друзьями и в реальной жизни.