Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон
Kaitlin Olson
О персоне
Фильмография
Новости
Кэйтлин Олсон
Kaitlin Olson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Портленд, Орегон, США
Рост
171 см
Биография Кэйтлин Олсон
Родилась 18 августа 1975 года. Портленд, Орегон, США.
Развернуть
Фильмография Кэйтлин Олсон
Аризона
комедия, триллер
2018, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Охотников за привидениями» Эрни Хадсон получил роль в фильме Бобби Фаррелли «Чемпионы»
В картине также задействован Вуди Харрельсон.
Написать
4 февраля 2022 16:25
Завершились съемки пятнадцатого сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
В связи с этим телеканал FXX поделился первым кадром.
Написать
7 октября 2021 12:24
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"