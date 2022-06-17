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Джеффри Райт
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
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Джеффри Райт
Jeffrey Wright
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Дата рождения
7 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеффри Райт
Родился 7 декабря 1965 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Джеффри Райт
Город астероидов
комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия
2021, США
7.0
Весь день и ночь
драма
2020, США
5.0
Щегол
драма
2019, США
7.0
Кто в пятницу родился
драма, криминал
2018, США
6.0
Монстр
драма
2018, США
5.0
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Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»
Сериал возвращается в эфир спустя два года.
Написать
17 июня 2022 10:13
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры
В ролике много устрашающих сцен.
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11 мая 2022 10:31
Джеффри Райт поделился новостями о четвертом сезоне «Мира Дикого Запада»
Хотя он и не в курсе, когда выйдет продолжение сай-фай драмы, но съемки новых эпизодов уже закончены.
Написать
15 февраля 2022 15:13
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