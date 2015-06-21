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Постер сериала Футболисты
Постер сериала Футболисты
Постер сериала Футболисты
Постер сериала Футболисты
Постер сериала Футболисты
Постер сериала Футболисты
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Футболисты

Футболисты (2015 - 2019)

Ballers 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 23 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Футболисты» рассказывает о повседневной жизни профессиональных игроков в американский футбол. Спортсмены живут в шикарных пентхаусах, зарабатывают огромные деньги, постоянно мелькают по телевизору и купаются в лучах славы. Однако и у птиц такого высокого полета есть проблемы, причем самые что ни на есть человеческие и приземленные. Для иного мужчины куда легче оформить тачдаун, чем признаться в чувствах любимой девушке. Но дружба и профессиональная стойкость помогают им справляться с неприятностями.

Футболисты - трейлер пятого сезона
Футболисты
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Левинсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон Spencer Strasmore
Трой Гэрити
Трой Гэрити Jason Antolotti
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон Ricky Jerret
Jazmyn Simon Julie Green
London Brown Reggie
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Футболисты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Футболисты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Футболисты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Футболисты - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 9 эпизодов
 
Футболисты - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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