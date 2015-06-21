Сериал «Футболисты» рассказывает о повседневной жизни профессиональных игроков в американский футбол. Спортсмены живут в шикарных пентхаусах, зарабатывают огромные деньги, постоянно мелькают по телевизору и купаются в лучах славы. Однако и у птиц такого высокого полета есть проблемы, причем самые что ни на есть человеческие и приземленные. Для иного мужчины куда легче оформить тачдаун, чем признаться в чувствах любимой девушке. Но дружба и профессиональная стойкость помогают им справляться с неприятностями.