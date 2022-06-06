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Кристоф Вальц

Christoph Waltz
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц Christoph Waltz
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Дата рождения
4 октября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Кристофа Вальца

Содержание:
Кристоф Вальц – Фильмы
  - Кристоф Вальц – «Бесславные ублюдки»
  - Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»
  - Кристоф Вальц – «Алита: Боевой ангел»
Кристоф Вальц – Личная жизнь

Кристоф Вальц родился 4 октября 1956 года в Вене в семье художников по костюмам, а его дедушка и бабушка были театральными актерами, что определило его интерес к кинематографу. Он окончил актерский факультет Венского университета музыки и театра, а затем учился в Америке, в Нью-Йорке в престижном институте Ли Страсберга.

Кристоф Вальц – Фильмы

В 1970 году Вальц начал сниматься в телесериалах «Место преступления», «Телефон полиции – 110», «Деррик», «Инспектор Кресс», после чего в 1980-х его активность снизилась. В 1991 году сыграл небольшую роль в фильме Кшиштофа Занусси «Жизнь за жизнь», а в 1996 году появился в эпизодической роли в «Комиссаре Рексе», а также в картинах «Турист» и «Брат нашего Бога». В 2000 году Вальц сыграл вместе с Кевином Спейси, Колином Фарреллом в криминальной комедии «Обыкновенный преступник» Тадеуса О’Салливана по мотивам романа Лайонел Шривер. Но несмотря на плодотворную работу, он оставался малоизвестным широкой публике. Так, в нулевых он появился в таких проходных фильмах, как «Падающие скалы», «Она», «Требуется Санта», «Берлинский блюз», «Лазурит в глазу медведя», «Колдовство» и множестве других.

Прорывом в карьере Вальца стала роль в культовом фильме Тарантино «Бесславные ублюдки», которой актер ждал всю жизнь – это была роль обходительного хитрого и прыткого офицера СС. За нее актер собрал несколько кинопремий – одержал победу на Каннском кинофестивале, получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTА. После этого жизнь Вальца перевернулась – он появился в роли мафиози в «Зеленом Шершне» Мишеля Гондри 2010 года, в образе тираничного владельца цирка в мелодраме Фрэнсиса Лоуренса «Воды слонам!» 2011 года, и в роли наглого адвоката в комедии Романа Полански «Резня». Тарантино снова снял Вальца в ленте «Джанго освобожденный» 2012 года – в роли немецкого «охотника за головами». Кроме того, актер появился в картинах «Теорема Зеро» и «Тарзан. Легенда». В 2018 году Вальц снялся в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел».

Кристоф Вальц – «Бесславные ублюдки»

Военный фильм Квентина Тарантино 2009 года в жанре альтернативной истории. Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус (Мелани Лоран) от рук немецкого полковника Ганса Ланда (Кристоф Вальц) погибает ее семья. Девушке чудом удается спастись и бежать в Париж, где она устраивается на работу в кинотеатр. В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн (Брэд Питт) собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк (Диана Крюгер), выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Шошанной, мечтающей отомстить обидчикам.

Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»

Спагетти-вестерн Квентина Тарантино 2012 года об «охотнике за головами» докторе Кинге Шульце (Кристоф Вальц), который убивает двоих работорговцев, чтобы забрать у них раба по имени Джанго (Джейми Фокс) и сделать его своим напарником. Вместе они отправляются на охоту на братьев Бриттл – кровожадных убийц, издевающихся над темнокожими, за которых объявлена награда. Джанго внезапно проявляет серьезное умение в обращении с огнестрельным оружием и помогает убить всех троих преступников. После этого Шульц предлагает ему вместе охотиться за головами и разыскать жену Джанго Брунхильду.

Кристоф Вальц – «Алита: Боевой ангел»

Киберпанк Роберта Родригеса 2018 года о событиях, происходящих спустя 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Дисон Идо (Кристоф Вальц) находит останки девушки-киборга (Роза Салазар), которая ничего не может вспомнить, но обнаруживает неординарные боевые навыки. Вместе с Идо она начинает поиски потерянной памяти.

Кристоф Вальц – Личная жизнь

Кристоф Вальц был женат на психологе из Нью-Йорка Джеки Вальц. В этом браке родились двое дочерей Мириам и Рэйчел, и сын Леон. Они живут в Израиле, а сын Вальца служит раввином. Новой сожительницей актера стала художница по костюмам Юдит Хольсте, которая родила дочь в 2005 году.

Интересные факты о Кристофе Вальце

Создавая картину «Бесславные ублюдки» Тарантино вдохновлялся, в том числе, советскими фильмами «Иди и смотри» и «Броненосец «Потемкин».

Актер свободно владеет английским, французским и немецким языками, также говорит на итальянском.

Главная героиня картины «Алита: Боевой ангел», хоть и сохранила черты актрисы Розы Салазар, на самом деле является анимацией, созданной с помощью технологии захвата движения.

Фильмография Кристофа Вальца
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
фэнтези 2022, Австралия
0.0
Пиноккио
Пиноккио
мюзикл, анимация, фэнтези 2022, США
0.0
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина
комедия 2020, США / Испания / Италия
6.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
6.0
Худший брак в Джорджтауне
Худший брак в Джорджтауне
драма, криминал, биография 2019, США
5.0
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Короче
Короче
комедия, драма 2017, США
5.0
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
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Кристоф Вальц сыграет легендарного голливудского режиссера Билли Уайлдера Съемки фильма начнутся весной следующего года.
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6 июня 2022 13:42
Netflix представил первый тизер музыкального анимационного фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио» В ролике огласили сроки релиза.
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25 января 2022 10:23
Кристоф Вальц сыграет в многосерийной черной комедии «Консультант» Постановкой займется автор мини-сериала Marvel «Ванда/Вижн».
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19 ноября 2021 13:20
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