Содержание:

Кристоф Вальц – Фильмы

- Кристоф Вальц – «Бесславные ублюдки»

- Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»

- Кристоф Вальц – «Алита: Боевой ангел»

Кристоф Вальц – Личная жизнь

Кристоф Вальц родился 4 октября 1956 года в Вене в семье художников по костюмам, а его дедушка и бабушка были театральными актерами, что определило его интерес к кинематографу. Он окончил актерский факультет Венского университета музыки и театра, а затем учился в Америке, в Нью-Йорке в престижном институте Ли Страсберга.

Кристоф Вальц – Фильмы

В 1970 году Вальц начал сниматься в телесериалах «Место преступления», «Телефон полиции – 110», «Деррик», «Инспектор Кресс», после чего в 1980-х его активность снизилась. В 1991 году сыграл небольшую роль в фильме Кшиштофа Занусси «Жизнь за жизнь», а в 1996 году появился в эпизодической роли в «Комиссаре Рексе», а также в картинах «Турист» и «Брат нашего Бога». В 2000 году Вальц сыграл вместе с Кевином Спейси, Колином Фарреллом в криминальной комедии «Обыкновенный преступник» Тадеуса О’Салливана по мотивам романа Лайонел Шривер. Но несмотря на плодотворную работу, он оставался малоизвестным широкой публике. Так, в нулевых он появился в таких проходных фильмах, как «Падающие скалы», «Она», «Требуется Санта», «Берлинский блюз», «Лазурит в глазу медведя», «Колдовство» и множестве других.

Прорывом в карьере Вальца стала роль в культовом фильме Тарантино «Бесславные ублюдки», которой актер ждал всю жизнь – это была роль обходительного хитрого и прыткого офицера СС. За нее актер собрал несколько кинопремий – одержал победу на Каннском кинофестивале, получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTА. После этого жизнь Вальца перевернулась – он появился в роли мафиози в «Зеленом Шершне» Мишеля Гондри 2010 года, в образе тираничного владельца цирка в мелодраме Фрэнсиса Лоуренса «Воды слонам!» 2011 года, и в роли наглого адвоката в комедии Романа Полански «Резня». Тарантино снова снял Вальца в ленте «Джанго освобожденный» 2012 года – в роли немецкого «охотника за головами». Кроме того, актер появился в картинах «Теорема Зеро» и «Тарзан. Легенда». В 2018 году Вальц снялся в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел».

Кристоф Вальц – «Бесславные ублюдки»

Военный фильм Квентина Тарантино 2009 года в жанре альтернативной истории. Действие картины разворачивается в оккупированной фашистами Франции. На глазах у Шошанны Дрейфус (Мелани Лоран) от рук немецкого полковника Ганса Ланда (Кристоф Вальц) погибает ее семья. Девушке чудом удается спастись и бежать в Париж, где она устраивается на работу в кинотеатр. В это же время где-то в Европе лейтенант Альдо Рэйн (Брэд Питт) собирает группу еврейских солдат, именующих себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк (Диана Крюгер), выдающая себя за актрису. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Шошанной, мечтающей отомстить обидчикам.

Кристоф Вальц – «Джанго освобожденный»

Спагетти-вестерн Квентина Тарантино 2012 года об «охотнике за головами» докторе Кинге Шульце (Кристоф Вальц), который убивает двоих работорговцев, чтобы забрать у них раба по имени Джанго (Джейми Фокс) и сделать его своим напарником. Вместе они отправляются на охоту на братьев Бриттл – кровожадных убийц, издевающихся над темнокожими, за которых объявлена награда. Джанго внезапно проявляет серьезное умение в обращении с огнестрельным оружием и помогает убить всех троих преступников. После этого Шульц предлагает ему вместе охотиться за головами и разыскать жену Джанго Брунхильду.

Кристоф Вальц – «Алита: Боевой ангел»

Киберпанк Роберта Родригеса 2018 года о событиях, происходящих спустя 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Дисон Идо (Кристоф Вальц) находит останки девушки-киборга (Роза Салазар), которая ничего не может вспомнить, но обнаруживает неординарные боевые навыки. Вместе с Идо она начинает поиски потерянной памяти.

Кристоф Вальц – Личная жизнь

Кристоф Вальц был женат на психологе из Нью-Йорка Джеки Вальц. В этом браке родились двое дочерей Мириам и Рэйчел, и сын Леон. Они живут в Израиле, а сын Вальца служит раввином. Новой сожительницей актера стала художница по костюмам Юдит Хольсте, которая родила дочь в 2005 году.