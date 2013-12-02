Интересные факты

По словам создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Дэна Хармона, они разработали концепт сериала, продали пилот и написали к нему черновой сценарий всего за один день.

Музыкальная тема изначально должна была звучать в другом мультсериале Джастина Ройланда Dog World, разработка которого велась в 2014 году. Проект так и не был реализован, а идея мира, населенного антропоморфными собаками, легла в основу эпизода из первого сезона «Рика и Морти».

Персонаж Джерри назван в честь одного из домашних питомцев Ройланда, внешне похожего на Снафлса.

Ройланд не только пишет сценарии и продюсирует шоу, но и озвучивает двух главных героев. Его голосом говорят Бобби Рензобби и Блендина из «Гравити Фоллз», а также граф Лимонхват из другого культового мультфильма – «Время приключений».

Изначально предполагался выпуск 11-минутных эпизодов, однако телеканал Adult Swim настоял на увеличении хронометража вдвое.

Мобильная игра с лопающимися шариками, в которую любит играть Джерри, действительно существует. Приложение получило характерное название Jerry's Game и доступно для скачивания на iOS и Android.

Все ролики «Межгалактического телевидения» — результат импровизации актеров.

В первом сезоне «Рика и Морти» через портал прилетают ручка, блокнот и кружка Стэна из «Гравити Фоллз», а во втором возникает силуэт Билла Сайфера.

В 2018 году разразился скандал с участием соавтора мультфильма Дэна Хармона. Причиной послужила его короткометражная работа «Дэрил» 2009 года, пародирующая сериал «Декстер». Скандальный ролик вызвал бурю возмущения в сети и вынудил Хармона принести публичные извинения.

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон рассматривался на роль Джерри, но в итоге персонажа озвучил комик SNL Крис Парнелл.

По словам авторов, на них повлияли «Симпсоны», «Время приключений» и «Шоу Рена и Стимпи».

Благодаря мультсериалу в меню сети «Макдональдс» вернулся сычуаньский соус, от которого по сюжету без ума Рик.