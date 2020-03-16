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Постер сериала Заговор против Америки
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Киноафиша Сериалы Заговор против Америки

Заговор против Америки (2020 - 2020)

The Plot Against America 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Мини-сериал с Вайноной Райдер и Энтони Бойлом в главных ролях расскажет о переломном моменте истории, который приходится на 1940-е годы. К власти в Америке приходит Чарльз Линдберг, который ранее прославился как талантливый летчик. Его взгляды на политику далеки от либеральных: он активно пропагандирует антисемитизм, обвиняя еврейский народ в попытке вовлечь США в войну с Гитлером. Его громкие заявления влияют и на жизни обычных людей. В центре событий оказывается еврей Филип Левин из Нью-Джерси, которого приводит в ужас новая нацистская политика государства.

Заговор против Америки - трейлер
Заговор против Америки  трейлер
В ролях
В ролях
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Энтони Бойл
Зои Казан
Зои Казан
Michael Kostroff
Caleb Malis
Эжи Робертсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Заговор против Америки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
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