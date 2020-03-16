Мини-сериал с Вайноной Райдер и Энтони Бойлом в главных ролях расскажет о переломном моменте истории, который приходится на 1940-е годы. К власти в Америке приходит Чарльз Линдберг, который ранее прославился как талантливый летчик. Его взгляды на политику далеки от либеральных: он активно пропагандирует антисемитизм, обвиняя еврейский народ в попытке вовлечь США в войну с Гитлером. Его громкие заявления влияют и на жизни обычных людей. В центре событий оказывается еврей Филип Левин из Нью-Джерси, которого приводит в ужас новая нацистская политика государства.