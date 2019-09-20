Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Между двумя папоротниками
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Между двумя папоротниками

Between Two Ferns: The Movie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вооружившись щекотливыми вопросами и толстенной шкурой, Зак Галифианакис отправляется на поиски знаменитостей для расспроссов в своем безбюджетном ток-шоу.

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 20 сентября 2019
Производство Funny or Die
Другие названия
Between Two Ferns: The Movie, Entre dos helechos: La película, Between Two Ferns: Film, Between Two Ferns: Il film, Between Two Ferns: O Filme, Between two ferns: Η ταινία, Entre deux fougères: Le film, Giữa Khóm Dương Xỉ: Bản Điện Ảnh, Između Dva Drveta Paprati: Film, Két páfrány között - A film, Tarp dviejų paparčių: filmas, Zwischen zwei Farnen: Der Film, Между двумя папоротниками, امسك أعصابك, ビトウィーン・トゥ・ファーンズ　ザ・ムービー, 雙蕨之間
Режиссер
Скотт Окерман
Скотт Окерман
В ролях
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Лорен Лапкус
Лорен Лапкус
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
