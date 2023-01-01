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Джерри Сайнфелд
Jerry Seinfeld
Киноафиша
Персоны
Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд
Jerry Seinfeld
Дата рождения
29 апреля 1954
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
6.4
Наконец известный
(2014)
0.0
Сайнфелд
(1989)
Фильмография Джерри Сайнфелд
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2014
1989
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.4
Наконец известный
Top Five
комедия
2014, США
Сайнфелд
комедия
1989, США
Новости о Джерри Сайнфелд
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