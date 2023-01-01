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Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд Jerry Seinfeld
Киноафиша Персоны Джерри Сайнфелд

Джерри Сайнфелд

Jerry Seinfeld

Дата рождения
29 апреля 1954
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Наконец известный 6.4
Наконец известный (2014)
Сайнфелд 0.0
Сайнфелд (1989)

Фильмография Джерри Сайнфелд

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Наконец известный 6.4
Наконец известный Top Five
комедия 2014, США
Сайнфелд
Сайнфелд
комедия 1989, США
Новости о Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова получила роли в фильмах Софии Копполы и Джерри Сайнфелда
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова получила роли в фильмах Софии Копполы и Джерри Сайнфелда
Вышел трейлер документального фильма об актере и комике Бобе Эйнштейне
Вышел трейлер документального фильма об актере и комике Бобе Эйнштейне
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