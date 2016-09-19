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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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1 постер
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы В лучшем мире
В лучшем мире (2016 - 2020) The Good Place 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 26 часов 0 минут
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О чем сериал

«В лучшем мире» — это комедийный сериал от продюсера Майкла Шура, показ которого состоялась на американском телеканале NBC и сервисе Netflix. По сюжету, все люди после смерти попадают в «лучший мир» или «худший мир», в зависимости от того, сколько баллов за хорошие поступки они заработали при жизни. За комедией положений и простыми разговорами о жизни и смерти скрывается серьезная тема человеческих поступков и того, что с древности и до наших дней некоторые вещи можно расценивать по-разному, исходя из того, насколько постоянно усложняется и запутывается мир людей. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Белл
Кристен Белл
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Тия Сиркар
Тия Сиркар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В лучшем мире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
В лучшем мире - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 13 эпизодов
 
В лучшем мире - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
В лучшем мире - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 13 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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