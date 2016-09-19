«В лучшем мире» — это комедийный сериал от продюсера Майкла Шура, показ которого состоялась на американском телеканале NBC и сервисе Netflix. По сюжету, все люди после смерти попадают в «лучший мир» или «худший мир», в зависимости от того, сколько баллов за хорошие поступки они заработали при жизни. За комедией положений и простыми разговорами о жизни и смерти скрывается серьезная тема человеческих поступков и того, что с древности и до наших дней некоторые вещи можно расценивать по-разному, исходя из того, насколько постоянно усложняется и запутывается мир людей.