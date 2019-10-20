«Хранители» — американский мини-сериал, в основу которого лег одноименный комикс, созданный Аланом Муром. Действие шоу происходит в вымышленной реальности, через тридцать четыре года после событий финала оригинального произведения. В середине восьмидесятых из-за действий Вайдта миллионы людей по всему миру объединились, чтобы противостоять общей угрозе. Его бывший товарищ Роршах попытался рассказать всем о злодеяниях Озимандии, однако его планы нарушает Доктор Манхэттен. Впрочем, дневник тайного мстителя оказывается достоянием общественности, и люди так или иначе узнают всю правду об Эдриане. В 2019 году у Роршаха появляются так называемые последователи, которые, используя его дневники, начинают войну против полиции и расовых меньшинств...