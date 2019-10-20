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Постер к сериалу Хранители
Постер к сериалу Хранители
Постер к сериалу Хранители
Постер к сериалу Хранители
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Хранители
Хранители (2019 - 2019) Watchmen 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Хранители» — американский мини-сериал, в основу которого лег одноименный комикс, созданный Аланом Муром. Действие шоу происходит в вымышленной реальности, через тридцать четыре года после событий финала оригинального произведения. В середине восьмидесятых из-за действий Вайдта миллионы людей по всему миру объединились, чтобы противостоять общей угрозе. Его бывший товарищ Роршах попытался рассказать всем о злодеяниях Озимандии, однако его планы нарушает Доктор Манхэттен. Впрочем, дневник тайного мстителя оказывается достоянием общественности, и люди так или иначе узнают всю правду об Эдриане. В 2019 году у Роршаха появляются так называемые последователи, которые, используя его дневники, начинают войну против полиции и расовых меньшинств...

В ролях Персонажи
Автор идеи
Damon Lindelof
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Айронс
Джереми Айронс Adrian Veidt / Ozymandias
Дон Джонсон
Дон Джонсон Judd Crawford
Джин Смарт
Джин Смарт FBI Agent Laurie Blake
Реджина Кинг
Реджина Кинг Angela Abar / Sister Night
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон Detective Wade Tillman / Looking Glass
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хранители - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Хранители
Кадры из сериала
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