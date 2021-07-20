Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика»

В то же время актриса отмечает, что фильм более «безумный и странный», чем боевик Квентина Тарантино или франшиза Чада Стахелски.