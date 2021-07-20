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Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Angela Bassett
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Анджела Бассетт
Angela Bassett
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Дата рождения
16 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
163 см
Биография Анджелы Бассетт
Родилась 16 августа 1958 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Анджелы Бассетт
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения
2021, США / Франция
5.0
Между миром и мной
документальный
2020, США
7.0
Родство
комедия
2019, США
6.0
Аполло
документальный
2019, США
6.0
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.0
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения
2018, США
7.0
Чирак
драма
2016, США
5.0
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20 июля 2021 14:33
«Очень интересно смотреть на женщин в традиционно мужских ролях»: интервью с актрисой Линой Хиди
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Написать
28 июня 2021 14:19
Карен Гиллан считает, что «Пороховой коктейль» больше похож на «Убить Билла», чем на «Джона Уика»
В то же время актриса отмечает, что фильм более «безумный и странный», чем боевик Квентина Тарантино или франшиза Чада Стахелски.
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17 октября 2018 00:14
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