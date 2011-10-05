Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Постер сериала Американская история ужасов
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
43 постера
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов

Американская история ужасов (2011 - …)

American Horror Story 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 132 часа 0 минут

О чем сериал

Американская история ужасов – американский сериал-антология, снятый в жанре ужасов. Каждый новый сезон представляет собой самостоятельную историю, однако некоторые персонажи и места могут быть упомянуты сразу в нескольких сезонах шоу. События первого сезона, «Дом-убийца», разворачиваются в наше время в старинном особняке, населенном призраками. Таинственные обитатели дома преследует новых жильцов. Второй сезон, «Психбольница», рассказывает о Брайрклиффе – психиатрической клинике, в стенах которой в 60-х годах прошлого века проходили лечение душевнобольные преступники. В третьем сезоне «Шабаш» речь идет о современных ведьмах Нового Орлеана. Накануне избрания новой Верховной ведьмы в рядах чародеек намечается раскол – каждая считает себя достойной преемницей. Однако им приходится объединиться для борьбы с последователями культа вуду и охотниками на ведьм. Действие четвертого сезона, «Фрик-шоу», происходит в 1952 году в городе Джупитере, штат Флорида. Живые шоу постепенно вытесняет телевидение, и в новых реалиях бродячий цирк уродов отчаянно борется за выживание. Пятый сезон, «Отель», посвящен отелю «Кортез», который населяют призраки и вампиры. Детективу Джону Лоу, расследующему череду убийств с религиозным подтекстом, необходимо разобраться в прошлом отеля и его обитателей. Шестой сезон «Роанок» снят в жанре псевдодокументального фильма. Супружеская пара покупает старую ферму в Северной Каролине. Духи, населяющие здешние земли, не собираются терпеть присутствие чужаков. Седьмой сезон «Культ» рассказывает о жителях пригорода Детройта. Амбициозный парень собирает группу единомышленников, чтобы захватить власть в городе с помощью убийств и насилия. В части «Апокалипсис» сталкиваются герои двух предыдущих сезонов – ведьмы Нового Орлеана пытаются предотвратить конец света и остановить Антихриста, впервые появившегося в «Доме-убийце». Действие девятого сезона, «1984», разворачивается на территории летнего лагеря «Редвуд», где в 70-х годах произошло массовое убийство.

Американская история ужасов - трейлер второй половины двенадцатого сезона
Американская история ужасов  трейлер второй половины двенадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Брэд Фалчук
Брэд Фалчук
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч Mr. Jingles
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Thomasin "The Butcher" White / Actress Agnes Mary Winstead, Iris, Ethel Darling, Madame Delphine LaLaurie, Ms. Miriam Mead
Эмма Робертс
Эмма Робертс Brooke Thompson, Maggie Esmerelda, Madison Montgomery
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр Dr. Elias Cunningham / Actor William Van Henderson, Liz Taylor, Stanley, Spalding, Larry Harvey
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про конец света Лучшие сериалы про конец света
Лучшие сериалы про замки и особняки Лучшие сериалы про замки и особняки
Для людей с крепкими нервами: список лучших жестоких сериалов Для людей с крепкими нервами: список лучших жестоких сериалов
Сериалы с известными актерами Сериалы с известными актерами
Сериалы про встречу с потусторонним Сериалы про встречу с потусторонним
Жуткие сериалы про культы Жуткие сериалы про культы
Самые жуткие сериалы Самые жуткие сериалы
Лучшие сериалы-антологии Лучшие сериалы-антологии
Мистические сериалы про призраков: список лучших Мистические сериалы про призраков: список лучших
Сериалы про ведьм: список лучших Сериалы про ведьм: список лучших
Сериалы про пришельцев Сериалы про пришельцев
Сериалы с мрачной и готической атмосферой Сериалы с мрачной и готической атмосферой

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Американская история ужасов - Дом-убийца / Murder House Дом-убийца / Murder House
2011, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Психбольница / Asylum Психбольница / Asylum
2012, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Шабаш / Coven Шабаш / Coven
2013, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Фрик-шоу / Freak Show Фрик-шоу / Freak Show
2014, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Отель / Hotel Отель / Hotel
2015, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Роанок / Roanoke Роанок / Roanoke
2016, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - Культ / Cult Культ / Cult
2017, 11 эпизодов
 
Американская история ужасов - Апокалипсис / Apocalypse Апокалипсис / Apocalypse
2018, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - 1984 1984
2019, 9 эпизодов
 
Американская история ужасов - Двойная функция / Double Feature Двойная функция / Double Feature
2021, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - Нью-Йорк / NYC Нью-Йорк / NYC
2022, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - Нежность / Delicate Нежность / Delicate
2023, 9 эпизодов
 
Сезон 13
TBA,
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Девушка во сне трогает свой живот. Но что-то, а точнее — кто-то, заставляет ее проснуться. Это фигура в черном плаще с капюшоном, которая вскакивает с кровати и стремительно убегает из большой дорогущей квартиры ее обитательницы. Догнать чужака не получается, поэтому девушка просто закрывается и звонит в полицию, замечая, что ее руки и ковер на полу в крови, а снимок с чем-то, напоминающим эмбрион, порван. С этого момента сюжет возвращается на неделю назад, когда молодая пара обращается в…
Читать
finphorosleu1989 18 октября 2021, 14:41
Не все сезоны этого сериала получились удачными. Например про психиатрическую больницу меня не оцень впечатлило, а вот цирк уродов оказался огонь
Отзывы Написать
Новости о сериале
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмма Робертс бежит от пауков в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмма Робертс бежит от пауков в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Слушать
саундтрек сериал Американская история ужасов
Кадры из сериал
Интересные факты

Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными персонажами и локациями.

Эван Питерс и Сара Полсон — единственные актеры, которые были задействованы во всех сезонах шоу, за исключением девятого.

Создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фалчук прежде работали над музыкальным драмеди «Хор» для канала Fox.

Сеттинг главы под названием «Отель» вдохновлен реальной гостиницей, построенной серийным маньяком Генри Холмсом в Чикаго 1890-х годов. Холмс возвел гигантский «Замок», чтобы мучить и убивать гостей, тела которых в итоге сбрасывались по желобу к основанию сооружения. Прототипом персонажа Джеймса Патрика Марча также послужил Холмс.

В эпизоде 5 сезона «Дьявольская ночь» присутствует прямая отсылка к «Вайнвилльским убийствам», серии похищений и убийств мальчиков, произошедшей в Лос-Анджелесе в период с 1926 по 1928 год.

«Дом-убийца» из 1 сезона прежде использовался в качестве локации для сериалов «Секретные материалы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Сумеречная зона».

Вступительные титры — важная составляющая «Американской истории ужасов». Помимо эстетических качеств, они также содержат подсказки к событиям сезона. Их созданием занимался Кайл Купер, прежде разработавший титры к «Ходячим мертвецам», «Шерлоку Холмсу», «Человеку-пауку 2», «Солдатам неудачи» и десяткам других хитов кино и телевидения.

Эдвард Мордрейк из 4 сезона — персонаж известной лондонской городской легенды конца XIX века.

На съемках 2 сезона Закари Куинто часто развлекал съемочную группу игрой на банджо.

Персонажи Боггс, Гринвелл, Стэнли, Стэплтон и Гедман из 1 сезона названы в честь бывших игроков бейсбольной команды Boston Red Sox.

На сюжет об Альме и Ките Уокер повлиял известный случай 60-х, когда межрасовая пара Бетти и Барни Хилл заявила о похищении пришельцами.

«Американский музей заболеваний» из главы «Фрик-шоу» действительно существует. Заведение расположено в Филадельфии и носит название «Музей медицинской истории Мюттера». Это одно из немногих мест в мире, где представлены реальные физические останки людей.

Еще...
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Гимли прожил три жизни Бильбо и две человеческие: сколько лет живут гномы — и почему их возраст не видно за бородой
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше