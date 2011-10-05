Интересные факты

Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными персонажами и локациями.

Эван Питерс и Сара Полсон — единственные актеры, которые были задействованы во всех сезонах шоу, за исключением девятого.

Создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фалчук прежде работали над музыкальным драмеди «Хор» для канала Fox.

Сеттинг главы под названием «Отель» вдохновлен реальной гостиницей, построенной серийным маньяком Генри Холмсом в Чикаго 1890-х годов. Холмс возвел гигантский «Замок», чтобы мучить и убивать гостей, тела которых в итоге сбрасывались по желобу к основанию сооружения. Прототипом персонажа Джеймса Патрика Марча также послужил Холмс.

В эпизоде 5 сезона «Дьявольская ночь» присутствует прямая отсылка к «Вайнвилльским убийствам», серии похищений и убийств мальчиков, произошедшей в Лос-Анджелесе в период с 1926 по 1928 год.

«Дом-убийца» из 1 сезона прежде использовался в качестве локации для сериалов «Секретные материалы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Сумеречная зона».

Вступительные титры — важная составляющая «Американской истории ужасов». Помимо эстетических качеств, они также содержат подсказки к событиям сезона. Их созданием занимался Кайл Купер, прежде разработавший титры к «Ходячим мертвецам», «Шерлоку Холмсу», «Человеку-пауку 2», «Солдатам неудачи» и десяткам других хитов кино и телевидения.

Эдвард Мордрейк из 4 сезона — персонаж известной лондонской городской легенды конца XIX века.

На съемках 2 сезона Закари Куинто часто развлекал съемочную группу игрой на банджо.

Персонажи Боггс, Гринвелл, Стэнли, Стэплтон и Гедман из 1 сезона названы в честь бывших игроков бейсбольной команды Boston Red Sox.

На сюжет об Альме и Ките Уокер повлиял известный случай 60-х, когда межрасовая пара Бетти и Барни Хилл заявила о похищении пришельцами.

«Американский музей заболеваний» из главы «Фрик-шоу» действительно существует. Заведение расположено в Филадельфии и носит название «Музей медицинской истории Мюттера». Это одно из немногих мест в мире, где представлены реальные физические останки людей.