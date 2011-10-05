Американская история ужасов – американский сериал-антология, снятый в жанре ужасов. Каждый новый сезон представляет собой самостоятельную историю, однако некоторые персонажи и места могут быть упомянуты сразу в нескольких сезонах шоу. События первого сезона, «Дом-убийца», разворачиваются в наше время в старинном особняке, населенном призраками. Таинственные обитатели дома преследует новых жильцов. Второй сезон, «Психбольница», рассказывает о Брайрклиффе – психиатрической клинике, в стенах которой в 60-х годах прошлого века проходили лечение душевнобольные преступники. В третьем сезоне «Шабаш» речь идет о современных ведьмах Нового Орлеана. Накануне избрания новой Верховной ведьмы в рядах чародеек намечается раскол – каждая считает себя достойной преемницей. Однако им приходится объединиться для борьбы с последователями культа вуду и охотниками на ведьм. Действие четвертого сезона, «Фрик-шоу», происходит в 1952 году в городе Джупитере, штат Флорида. Живые шоу постепенно вытесняет телевидение, и в новых реалиях бродячий цирк уродов отчаянно борется за выживание. Пятый сезон, «Отель», посвящен отелю «Кортез», который населяют призраки и вампиры. Детективу Джону Лоу, расследующему череду убийств с религиозным подтекстом, необходимо разобраться в прошлом отеля и его обитателей. Шестой сезон «Роанок» снят в жанре псевдодокументального фильма. Супружеская пара покупает старую ферму в Северной Каролине. Духи, населяющие здешние земли, не собираются терпеть присутствие чужаков. Седьмой сезон «Культ» рассказывает о жителях пригорода Детройта. Амбициозный парень собирает группу единомышленников, чтобы захватить власть в городе с помощью убийств и насилия. В части «Апокалипсис» сталкиваются герои двух предыдущих сезонов – ведьмы Нового Орлеана пытаются предотвратить конец света и остановить Антихриста, впервые появившегося в «Доме-убийце». Действие девятого сезона, «1984», разворачивается на территории летнего лагеря «Редвуд», где в 70-х годах произошло массовое убийство.
Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными персонажами и локациями.
Эван Питерс и Сара Полсон — единственные актеры, которые были задействованы во всех сезонах шоу, за исключением девятого.
Создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фалчук прежде работали над музыкальным драмеди «Хор» для канала Fox.
Сеттинг главы под названием «Отель» вдохновлен реальной гостиницей, построенной серийным маньяком Генри Холмсом в Чикаго 1890-х годов. Холмс возвел гигантский «Замок», чтобы мучить и убивать гостей, тела которых в итоге сбрасывались по желобу к основанию сооружения. Прототипом персонажа Джеймса Патрика Марча также послужил Холмс.
В эпизоде 5 сезона «Дьявольская ночь» присутствует прямая отсылка к «Вайнвилльским убийствам», серии похищений и убийств мальчиков, произошедшей в Лос-Анджелесе в период с 1926 по 1928 год.
«Дом-убийца» из 1 сезона прежде использовался в качестве локации для сериалов «Секретные материалы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Сумеречная зона».
Вступительные титры — важная составляющая «Американской истории ужасов». Помимо эстетических качеств, они также содержат подсказки к событиям сезона. Их созданием занимался Кайл Купер, прежде разработавший титры к «Ходячим мертвецам», «Шерлоку Холмсу», «Человеку-пауку 2», «Солдатам неудачи» и десяткам других хитов кино и телевидения.
Эдвард Мордрейк из 4 сезона — персонаж известной лондонской городской легенды конца XIX века.
На съемках 2 сезона Закари Куинто часто развлекал съемочную группу игрой на банджо.
Персонажи Боггс, Гринвелл, Стэнли, Стэплтон и Гедман из 1 сезона названы в честь бывших игроков бейсбольной команды Boston Red Sox.
На сюжет об Альме и Ките Уокер повлиял известный случай 60-х, когда межрасовая пара Бетти и Барни Хилл заявила о похищении пришельцами.
«Американский музей заболеваний» из главы «Фрик-шоу» действительно существует. Заведение расположено в Филадельфии и носит название «Музей медицинской истории Мюттера». Это одно из немногих мест в мире, где представлены реальные физические останки людей.