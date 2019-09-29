Интересные факты

Телесериал является приквелом к биографической драме Ридли Скотта «Гангстер», посвященной криминальной деятельности Фрэнка Лукаса. Сюжет «Крестного отца Гарлема» рассказывает историю Бампи Джонсона, изначально возглавлявшего нелегальный синдикат букмекерских точек. После окончания Второй мировой войны бандит контролировал уже весь преступный Гарлем, включая поставки героина и проституцию.

Малкольм Икс, сыгранный Найджелом Тэтчем, в 1960-е годы был идейным лидером в борьбе за права темнокожих граждан. В 1992 году Спайк Ли выпустил биографическую драму «Малкольм Икс», главную роль в которой сыграл Дензел Вашингтон.

Тэтч прежде уже появлялся в образе Малкольма Икса в кинокартине «Сельма».

Главный антагонист первого сезона Винсент «Чин» Джиганте в действительности являлся одним из наиболее влиятельных мафиози Нью-Йорка 60-х. Начав с карьеры в боксе, он прошел путь от водителя и наемного убийцы до босса семьи Дженовезе.

Одна из ключевых сюжетных линий шоу — тайные взаимоотношения Стеллы с темнокожим музыкантом Тедди Грином. Несмотря на то, что история любви — вымысел, она точно передает отношение американского общества тех лет к межрасовым союзам. Более того, браки представителей разных рас были незаконными в США вплоть до 1967 года.

В первом сезоне появляется молодой Мохаммед Али, тогда выступавший под именем Кассиус Клей — младший. По сюжету боксер встречается с Малкольмом Иксом, продвигая бой в Гарлеме. Его разговор о публичном принятии ислама прослушивался ФБР и использовался представителями власти для шантажа. И хотя реальных доказательств правдивости этой истории нет, федералы действительно долгие годы преследовали Али.

Одним из главных союзников Бампи Джонсона по сюжету выступает Адам Клейтон Пауэлл. Знаменитый борец за гражданские права, баптистский пастор и конгрессмен-демократ был первым афроамериканцем в Палате представителей США от Нью-Йорка. Он десятилетиями боролся за права темнокожих в Гарлеме, организовывая протесты и поддерживая законы о гражданских правах. Однако также конгрессмен был известен своими теневыми сделками, изрядно подпортившими его репутацию. Несмотря на то, что Джонсон и Пауэлл одновременно являлись влиятельнейшими фигурами Гарлема, не существует никаких доказательств их союза.