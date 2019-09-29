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Постер к сериалу Крестный отец Гарлема
Постер к сериалу Крестный отец Гарлема
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Крестный отец Гарлема
Постер к сериалу Крестный отец Гарлема
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Крестный отец Гарлема
Крестный отец Гарлема (2019 - …) Godfather of Harlem 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Epix
Продолжительность 18 часов 20 минут
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О чем сериал

«Крестный отец Гарлема»— многосерийное американское шоу, снятое в жанре криминальной драмы. Сериал является своего рода предысторией к картине «Гангстер», рассказывающей о знаменитом нью-йоркском воротиле шестидесятых годов. Главный герой — известный криминальный авторитет по имени Бампи Джонсон. Шоу начинается с того, что он возвращается в родной район Гарлем из тюрьмы строгого назначения, где провел последние несколько лет. Главный герой отчаянно пытается вернуть себе былую власть и восстановить материальное положение. По ходу развития событий Джонсон сталкивается с другим мафиози по фамилии Джиганте. В этом конфликте гангстер в буквальном смысле идет по головам, избавляясь от любого препятствия на своем пути.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Бренкето
Пол Экштейн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Форест Уитакер
Форест Уитакер Ellsworth Raymond "Bumpy" Johnson
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио Vincent "Chin" Gigante
Пол Сорвино
Пол Сорвино
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Adam Clayton Powell Jr.
Рафи Гаврон Ernie Nunzi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крестный отец Гарлема - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Крестный отец Гарлема - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Крестный отец Гарлема
Кадры из сериала
Интересные факты

Телесериал является приквелом к биографической драме Ридли Скотта «Гангстер», посвященной криминальной деятельности Фрэнка Лукаса. Сюжет «Крестного отца Гарлема» рассказывает историю Бампи Джонсона, изначально возглавлявшего нелегальный синдикат букмекерских точек. После окончания Второй мировой войны бандит контролировал уже весь преступный Гарлем, включая поставки героина и проституцию.

Малкольм Икс, сыгранный Найджелом Тэтчем, в 1960-е годы был идейным лидером в борьбе за права темнокожих граждан. В 1992 году Спайк Ли выпустил биографическую драму «Малкольм Икс», главную роль в которой сыграл Дензел Вашингтон.

Тэтч прежде уже появлялся в образе Малкольма Икса в кинокартине «Сельма».

Главный антагонист первого сезона Винсент «Чин» Джиганте в действительности являлся одним из наиболее влиятельных мафиози Нью-Йорка 60-х. Начав с карьеры в боксе, он прошел путь от водителя и наемного убийцы до босса семьи Дженовезе.

Одна из ключевых сюжетных линий шоу — тайные взаимоотношения Стеллы с темнокожим музыкантом Тедди Грином. Несмотря на то, что история любви — вымысел, она точно передает отношение американского общества тех лет к межрасовым союзам. Более того, браки представителей разных рас были незаконными в США вплоть до 1967 года.

В первом сезоне появляется молодой Мохаммед Али, тогда выступавший под именем Кассиус Клей — младший. По сюжету боксер встречается с Малкольмом Иксом, продвигая бой в Гарлеме. Его разговор о публичном принятии ислама прослушивался ФБР и использовался представителями власти для шантажа. И хотя реальных доказательств правдивости этой истории нет, федералы действительно долгие годы преследовали Али.

Одним из главных союзников Бампи Джонсона по сюжету выступает Адам Клейтон Пауэлл. Знаменитый борец за гражданские права, баптистский пастор и конгрессмен-демократ был первым афроамериканцем в Палате представителей США от Нью-Йорка. Он десятилетиями боролся за права темнокожих в Гарлеме, организовывая протесты и поддерживая законы о гражданских правах. Однако также конгрессмен был известен своими теневыми сделками, изрядно подпортившими его репутацию. Несмотря на то, что Джонсон и Пауэлл одновременно являлись влиятельнейшими фигурами Гарлема, не существует никаких доказательств их союза.

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