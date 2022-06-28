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Бетт Мидлер

Bette Midler
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер Bette Midler
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Дата рождения
1 декабря 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бетт Мидлер

Родилась 1 декабря 1945 года. Гонолулу, Гаваи, США.

Фильмография Бетт Мидлер
Фокус-покус 2
Фокус-покус 2
комедия, семейный, фэнтези 2022, США
0.0
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Элиты побережья
Элиты побережья
комедия 2020, США
6.0
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.0
Глории
Глории
драма, биография 2019, США
5.0
Фрик-шоу
Фрик-шоу
драма, комедия 2017, США
6.0
Родительский беспредел
Родительский беспредел
комедия 2012, США
6.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия 2009, США
7.0
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Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2» Свеча с черным пламенем вновь зажжена.
Написать
28 июня 2022 17:39
Съемки «Фокус-покуса 2» подошли к концу Премьера состоится уже осенью этого года на Disney+.
Написать
31 января 2022 13:00
Студия Disney огласила время выхода «Фокуса-покуса 2», сиквела «Очарованной» и переосмысления «Оптом дешевле» Также появились первые промоматериалы проектов.
Написать
15 ноября 2021 13:18
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