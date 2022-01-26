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Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Louis Gossett Jr.
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Луис Госсет мл.
Louis Gossett Jr.
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Дата рождения
27 мая 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Луис Госсет мл.
Родился 27 мая, 1936 года. Бруклин, Нью-Йорк
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Фильмография Луис Госсет мл.
Если
2023, США
0.0
Боец
драма, спорт
2014, Канада
5.0
Хороший человек в Африке
комедия
1994, США / ЮАР
5.0
Черный октябрь
боевик, триллер
1991, Великобритания / Израиль
4.0
Директор
боевик, криминал, драма
1987, США
6.0
Враг мой
приключения, драма, боевик, фантастика
1985, США
7.0
В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
1980, Канада / Франция / Израиль
4.0
Бездна
триллер, приключения, ужасы
1977, США
6.0
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Стив Карелл присоединился к своему коллеге по «Офису» Джону Красински в касте семейного фильма «Если»
В картине также сыграют Райан Рейнольдс и Фиби Уоллер-Бридж.
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26 января 2022 10:39
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