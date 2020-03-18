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Постер к сериалу И повсюду тлеют пожары
Постер к сериалу И повсюду тлеют пожары
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Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
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Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы И повсюду тлеют пожары
И повсюду тлеют пожары (2020 - 2020) Little Fires Everywhere 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 7 часов 20 минут
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О чем сериал

«И повсюду тлеют пожары» — американский мини-сериал по мотивам одноименного литературного произведения Селесты Инг. Риз Уизерспун помогла книге стать бестселлером, решила снять экранизацию и сама исполнила одну из главных ролей. В центре сюжета — две женщины из разных социальных слоев: американка с идеальной жизнью Элена и афроамериканка Мия, которая колесит со своей дочерью по Америке, не останавливаясь ни в одном городе надолго. Две женщины знакомятся в маленьком городке, и начинается череда событий, которая меняет жизнь каждой из них.

И повсюду тлеют пожары - трейлер сериала
И повсюду тлеют пожары
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун Elena Richardson
Анна-София Робб
Анна-София Робб Young Elena
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Bill Richardson
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон Mia Warren
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт Linda McCullough
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
И повсюду тлеют пожары - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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