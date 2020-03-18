«И повсюду тлеют пожары» — американский мини-сериал по мотивам одноименного литературного произведения Селесты Инг. Риз Уизерспун помогла книге стать бестселлером, решила снять экранизацию и сама исполнила одну из главных ролей. В центре сюжета — две женщины из разных социальных слоев: американка с идеальной жизнью Элена и афроамериканка Мия, которая колесит со своей дочерью по Америке, не останавливаясь ни в одном городе надолго. Две женщины знакомятся в маленьком городке, и начинается череда событий, которая меняет жизнь каждой из них.