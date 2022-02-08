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Марго Мартиндейл

Margo Martindale
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Margo Martindale
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Дата рождения
18 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Джексонвилл, Техас, США
Рост
166 см
Биография Марго Мартиндейл

Марго Мартиндейл родилась 18 июля 1951 года в Джексонвилле в США. Марго была младшей и единственной девочкой из трёх детей в семье. Ее отец был владельцем лесопильной компании. Старший из детей семейства Мартиндейл впоследствии стал профессиональным гольфистом, а средний скончался в 2004 году. Марго получила образование в Мичиганском университете в Энн-Эрборе, а также посещала курсы в Гарварде.

В начале 1980-х годов началась театральная карьера Марго. В течение четырех лет она с успехом выступала на сцене театра в Луисвилле, где познакомилась с актрисой Кэти Бейтс. Они стали близкими подругами. Впервые выступая на Бродвее в 2004 году, Марго получила номинацию на престижную театральную премию «Тони» за роль в спектакле «Кошка на раскалённой крыше».

В 1990 году Марго дебютировала на большом экране, сыграв второстепенную роль в спортивной мелодраме «Дни грома».

С 1986 года Марго счастлива в браке с музыкантом Билли Боулзом. Она родила ему дочь, которую супруги назвали Маргарет.

За роль в сериале «Миссис Америка» Марго была номинирована на телевизионную премию «Эмми» как лучшая актриса второго плана.

В ноябре 2019 года Марго попробовала себя на новом поприще: она выпустила подкаст, в котором ее гостями стали агенты разведки, рассказывающие о своей работе.

Интересные факты о Марго Мартиндейл
  • Марго имеет внешнее сходство с актрисой Энн Дауд.
  • Её отец Уильям – известный дрессировщик собак в Техасе.
  • В конце 1970-х годов актриса снималась в рекламных роликах на телевидении.
  • Актриса озвучивала персонажей в мультфильмах «Тачки 3» и «Утиные истории».
  • Во время обучения в школе Марго играла в гольф. В 1969 году она получила звание «Мисс Школа Джексонвилля».
  • Самой сложной работой в своей карьере актриса считает роль Клаудии в сериале «Американцы».
  • Со своей подругой Кэти Бейтс Марго снялась в четырёх кинопроектах.
Фильмография Марго Мартиндейл
Короче
Короче
комедия, драма 2017, США
5.0
Софи и восходящее солнце
Софи и восходящее солнце
драма 2016, США
6.0
Холлеры
Холлеры
комедия, драма 2016, США
6.0
Побеждай!
Побеждай!
комедия, спорт 2011, США
7.0
Праздник любви
Праздник любви
драма, мелодрама 2007, США
6.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Трудный путь: история Дьюи Кокса
мюзикл, комедия 2007, США
7.0
Дикари
Дикари
комедия, драма 2007, США
7.0
Гранит науки
Гранит науки
комедия, драма 2007, США
6.0
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