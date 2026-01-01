Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Margo Martindale
Киноафиша Персоны Марго Мартиндейл

Марго Мартиндейл

Margo Martindale

Дата рождения
18 июля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Jacksonville, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Марго Мартиндейл

Марго Мартиндейл родилась 18 июля 1951 года в Джексонвилле в США. Марго была младшей и единственной девочкой из трёх детей в семье. Ее отец был владельцем лесопильной компании. Старший из детей семейства Мартиндейл впоследствии стал профессиональным гольфистом, а средний скончался в 2004 году. Марго получила образование в Мичиганском университете в Энн-Эрборе, а также посещала курсы в Гарварде.

В начале 1980-х годов началась театральная карьера Марго. В течение четырех лет она с успехом выступала на сцене театра в Луисвилле, где познакомилась с актрисой Кэти Бейтс. Они стали близкими подругами. Впервые выступая на Бродвее в 2004 году, Марго получила номинацию на престижную театральную премию «Тони» за роль в спектакле «Кошка на раскалённой крыше».

В 1990 году Марго дебютировала на большом экране, сыграв второстепенную роль в спортивной мелодраме «Дни грома».

С 1986 года Марго счастлива в браке с музыкантом Билли Боулзом. Она родила ему дочь, которую супруги назвали Маргарет.

За роль в сериале «Миссис Америка» Марго была номинирована на телевизионную премию «Эмми» как лучшая актриса второго плана.

В ноябре 2019 года Марго попробовала себя на новом поприще: она выпустила подкаст, в котором ее гостями стали агенты разведки, рассказывающие о своей работе.

Популярные фильмы

Декстер 8.8
Декстер (2006)
Правосудие 8.2
Правосудие (2010)
Американская история преступлений 8.2
Американская история преступлений (2016)

Фильмография Марго Мартиндейл

Свинтусы 4.8
Свинтусы The Twits
приключения, анимация, комедия 2025, США / Великобритания
Доктор Одиссей 6.1
Доктор Одиссей
драма 2024, США
Липучка 6.9
Липучка
драма, комедия 2024, Канада
Покерфейс 7.5
Покерфейс
драма, детектив 2023, США
Миссис Дэвис 7.1
Миссис Дэвис
драма, фантастика, комедия, мини-сериал 2023, США
Кокаиновый медведь 6.4
Кокаиновый медведь Cocaine Bear
триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Обвиняемые 7
Обвиняемые
драма, криминал 2022, США
Миссис Америка 7.6
Миссис Америка
драма, мини-сериал 2020, США
Показать еще
Новости о Марго Мартиндейл
Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»
Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»
Зверь под кайфом наводит страх на людей в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»
Зверь под кайфом наводит страх на людей в трейлере комедийного триллера «Кокаиновый медведь»
Дисфункциональная семья осваивает Zoom в трейлере комедийной драмы Family Squares
Дисфункциональная семья осваивает Zoom в трейлере комедийной драмы Family Squares

Интересные факты о Марго Мартиндейл

  • Марго имеет внешнее сходство с актрисой Энн Дауд.
  • Её отец Уильям – известный дрессировщик собак в Техасе.
  • В конце 1970-х годов актриса снималась в рекламных роликах на телевидении.
  • Актриса озвучивала персонажей в мультфильмах «Тачки 3» и «Утиные истории».
  • Во время обучения в школе Марго играла в гольф. В 1969 году она получила звание «Мисс Школа Джексонвилля».
  • Самой сложной работой в своей карьере актриса считает роль Клаудии в сериале «Американцы».
  • Со своей подругой Кэти Бейтс Марго снялась в четырёх кинопроектах.
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше