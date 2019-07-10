Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Снова вместе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Снова вместе
Снова вместе (2019 - …) Family Reunion 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 17 часов 0 минут
О чем сериал

«Снова вместе» — американское шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается стриминговый сервис Netflix. Семейство МакКэллен, состоящее из матери, отца, двух сыновей и двух дочерей, переезжает из холодного Сиэтла в южный городок Джорджии. Довольно быстро становится понятно, что жизнь в этом штате существенно отличается от той, которую прежде вели главные герои. Под влиянием традиций южных регионов и весьма консервативных родственников семейство МакКэллен пытается пересмотреть свое отношение к миру, его ценностям и культуре.

Снова вместе - трейлер третьего сезона
Снова вместе
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн Amelia "M'Dear" McKellan
Ричард Раундтри
Ричард Раундтри
Тиа Моури
Тиа Моури Cocoa McKellan
Энтони Алаби
Энтони Алаби Moz
Талия Джексон
Талия Джексон Jade
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Снова вместе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Снова вместе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 9 эпизодов
 
Снова вместе - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Снова вместе - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши