«Снова вместе» — американское шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается стриминговый сервис Netflix. Семейство МакКэллен, состоящее из матери, отца, двух сыновей и двух дочерей, переезжает из холодного Сиэтла в южный городок Джорджии. Довольно быстро становится понятно, что жизнь в этом штате существенно отличается от той, которую прежде вели главные герои. Под влиянием традиций южных регионов и весьма консервативных родственников семейство МакКэллен пытается пересмотреть свое отношение к миру, его ценностям и культуре.