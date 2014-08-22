«Конь БоДжек» — это американский анимационный сериал в жанре трагикомедии. Главный герой — некогда популярный антропоморфный конь по имени БоДжек, который пытается вернуть себе былую славу, переживая кризис среднего возраста. Сначала он пишет мемуары о своей жизни, однако их создание не продвигается из-за лени и пристрастия к алкоголю. В итоге по совету агента Пинки конь нанимает писательницу Диану. Работая над книгой, девушка проводит немало времени с БоДжеком, узнавая все больше о его прошлой жизни.