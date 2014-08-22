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Постер к сериалу Конь БоДжек
Постер к сериалу Конь БоДжек
Постер к сериалу Конь БоДжек
Постер к сериалу Конь БоДжек
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Конь БоДжек
Конь БоДжек (2014 - 2020) BoJack Horseman 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 32 часа 5 минут
О чем сериал

«Конь БоДжек» — это американский анимационный сериал в жанре трагикомедии. Главный герой — некогда популярный антропоморфный конь по имени БоДжек, который пытается вернуть себе былую славу, переживая кризис среднего возраста. Сначала он пишет мемуары о своей жизни, однако их создание не продвигается из-за лени и пристрастия к алкоголю. В итоге по совету агента Пинки конь нанимает писательницу Диану. Работая над книгой, девушка проводит немало времени с БоДжеком, узнавая все больше о его прошлой жизни.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Рафаэль Боб-Ваксберг
Рафаэль Боб-Ваксберг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс Lenny Turtletaub
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт BoJack Horseman
Аарон Пол
Аарон Пол Todd Chavez
Элисон Бри
Элисон Бри Diane Nguyen
Эми Седарис
Эми Седарис Princess Carolyn
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Конь БоДжек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Конь БоДжек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 12 эпизодов
 
Конь БоДжек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 12 эпизодов
 
Конь БоДжек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 12 эпизодов
 
Конь БоДжек - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 12 эпизодов
 
Конь БоДжек - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 16 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Конь БоДжек
Кадры из сериала
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