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Постер к сериалу Силиконовая долина
Постер к сериалу Силиконовая долина
Постер к сериалу Силиконовая долина
Постер к сериалу Силиконовая долина
Постер к сериалу Силиконовая долина
Постер к сериалу Силиконовая долина
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
6 постеров
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Силиконовая долина
Силиконовая долина (2014 - 2019) Silicon Valley 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 26 часов 30 минут
О чем сериал

«Силиконовая долина» — американский комедийный сериал производством которого занимался телеканал HBO с 2014 по 2019 год. Всего было отснято шесть сезонов. Действие фокусируется на группе гиков, которая проживает в Сан-Франциско. Они открывают собственный стартап и пытаются громко заявить о себе в сфере высоких технологий. Друзей берет под крыло местный миллионер, который предлагает им дом и оборудование в обмен на получение части прибыли от их изобретений. Герои попадают в различные курьезные ситуации, связанные в основном с работой, и постоянно терпят неудачи на тернистом пути к славе.

Силиконовая долина - трейлер шестого сезона
Силиконовая долина
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Майк Джадж
Джон Альтшулер
Dave Krinsky
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аманда Крю
Аманда Крю Monica Hall
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер Erlich Bachman
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Jack Barker
Мэтт Росс
Мэтт Росс Gavin Belson
Мартин Старр
Мартин Старр Bertram Gilfoyle
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Силиконовая долина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 8 эпизодов
 
Силиконовая долина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Силиконовая долина - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 10 эпизодов
 
Силиконовая долина - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 10 эпизодов
 
Силиконовая долина - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 8 эпизодов
 
Силиконовая долина - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 7 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Силиконовая долина
Кадры из сериала
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