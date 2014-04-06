«Силиконовая долина» — американский комедийный сериал производством которого занимался телеканал HBO с 2014 по 2019 год. Всего было отснято шесть сезонов. Действие фокусируется на группе гиков, которая проживает в Сан-Франциско. Они открывают собственный стартап и пытаются громко заявить о себе в сфере высоких технологий. Друзей берет под крыло местный миллионер, который предлагает им дом и оборудование в обмен на получение части прибыли от их изобретений. Герои попадают в различные курьезные ситуации, связанные в основном с работой, и постоянно терпят неудачи на тернистом пути к славе.