Джейсон Бэйтман – американский актер кино и телевидения, родился 14 января 1969 в городе Рай, штат Нью-Йорк. Отец Джейсона, Кент Бэйтман — писатель и режиссер, мать, Виктория Бэйтман, работала стюардессой, а старшая сестра Жюстин Бэйтман тоже стала актрисой, прославившись благодаря роли Мэлори Китон в популярном телесериале 80-х годов «Семейные узы». Когда будущему актеру было 4 года, его семья переехала в Солт-Лейк-Сити, а чуть позже перебралась и окончательно осела в Калифорнии.

Фильмы и сериалы с Джейсоном Бэйтманом

Джейсон уже юном возрасте начал интересоваться актерским ремеслом. В 12 лет он впервые попал на кастинг и с первой же попытки получил роль, дебютировав в 1981 году в сериале «Маленький домик в прериях». Проект выходил на телеэкраны 9 сезонов, за это время неоднократно получал номинации на премию «Эмми» и стал для Бэйтмана первым шагом на пути к славе. После выхода первого сезона сериала Джейсону начали поступать различные предложения о съемках. С 1982 года по 1984 актер работал над семейным сериалом «Серебряные ложки», где играл юного хулигана, а в 15 лет ему повезло попасть в актерский состав культового фантастического сериала «Рыцарь дорог» (1984-1985). Телевизионная карьера Бэйтмана стремительно развивалась, и до конца 80-х он успел засветиться в более десяти сериалах и телефильмах, включая «Мотель Бейтса» (1987), «Рождественские обещания» (1986), «Мистер Бельведер» (1986-1987), «Сент-Элсвер» (1986-1987) и «Семья Хоган» (1986-1991).

В 1987 году Джейсон получил главную роль в фильме «Волчонок 2», которая повествует о парне-оборотне, вынужденном применять свои «звериные» способности в старшей школе. В 1991 году с участием актера вышла спортивная комедия «Необходимая жестокость», а годом позже - «Нарушая правила». В то время Бэйтман стал получать роли и в фильмах, однако его кинокарьера развивалась гораздо медленнее телевизионной. В период с 1994 по 1999 год за Джейсоном окончательно закрепился имидж комедийного актера, чему способствовали успешно сыгранные роли в фильмах «Позор семьи» (1996), «Сыновья Чикаго» (1997), «Джордж и Лео» (1997-1998) и «К черту любовь» (1999). При этом в это же время у актера развилась зависимость от алкоголя и наркотиков, которую он отчаянно пытался побороть.

Джейсон Бэйтман - «Замедленное развитие»

Ярким проектом для Джейсона Бэйтмана стал комедийный сериал «Замедленное развитие» (2003-2013), где он сыграл центрального персонажа Майкла, который пытается спасти свою семью от банкротства после ареста главы семьи, обучая родственников жить по средствам. Эта роль принесла актеру премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль на телевидении», а несколько лет - номинацию на «Эмми».

В 2006 году с участием Бэйтмана вышли сразу три фильма: «Развод по-американски», «Козырные тузы» и «Экс-любовник». В следующем году фильмография актера пополнилась 4 картинами, ему посчастливилось поработать с голливудскими звездами Крисом Купером и Дженнифер Гарнер. В 2008 году Джейсон сыграл второстепенного персонажа в кассовом боевике «Хэнкок», с Уиллом Смитом в главных ролях. В 2009 году Джейсон исполнил небольшие роли в картинах «Большая игра», «Изобретение лжи», «Мне бы в небо», «Экстракт» и «Формула любви для узников брака». Подъем в кинокарьере Бэйтмана произошел в 2011 году после участия в лентах «Пол: Секретный материальчик» и «Хочу как ты», где на пару с Райаном Рейнольдсом он сыграл главную роль.

Джейсон Бэйтман - «Несносные боссы»

Успешной для актера стала роль в комедии «Несносные боссы» (2011), которая повествует о нелегкой жизни трех друзей, каждый из которых ненавидит своего начальника и мечтает от него избавиться. Помимо Бэйтмана в фильме сыграли такие звезды Голливуда, как Дженнифер Энистон, Кевин Спейси и Колин Фаррелл. Картина была очень успешной в прокате, собрав 209 миллионов долларов при бюджете в 35, а в 2014 году вышел сиквел «Несносные боссы-2».

В 2015 году Джейсон попробовал себя в качестве режиссера, выпустив комедию «Семейка Фэнг», рассказывающую о трудностях жизни в семье звездных родителей. В том же году Бэйтман решил отойти от привычного комедийного образа и снялся в триллере «Подарок».

Личная жизнь Джейсона Бэйтмана

В 2001 году Джейсон женился на актрисе Аманде Анка. В 2006 году у супругов родилась дочь Франческа Нора, а 6 лет спустя появилась на свет вторая дочь Мэпл Сильви.