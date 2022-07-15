Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джейсон Бэйтман

Джейсон Бэйтман

Jason Bateman
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Jason Bateman
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джейсона Бэйтмана

Джейсон Бэйтман – американский актер кино и телевидения, родился  14 января 1969 в городе Рай, штат Нью-Йорк. Отец Джейсона, Кент Бэйтман  — писатель и режиссер, мать, Виктория Бэйтман, работала стюардессой, а старшая сестра Жюстин Бэйтман тоже стала актрисой, прославившись благодаря роли Мэлори Китон в популярном телесериале 80-х годов «Семейные узы». Когда будущему актеру было 4 года, его семья переехала в Солт-Лейк-Сити, а чуть позже перебралась и окончательно осела в Калифорнии.

Фильмы и сериалы с Джейсоном Бэйтманом

Джейсон уже юном возрасте начал интересоваться актерским ремеслом. В 12 лет он впервые попал на кастинг и с первой же попытки получил роль, дебютировав в 1981 году в сериале «Маленький домик в прериях». Проект выходил на телеэкраны 9 сезонов, за это время неоднократно получал номинации на премию «Эмми» и стал для Бэйтмана первым шагом на пути к славе. После выхода первого сезона сериала Джейсону начали поступать различные предложения о съемках. С 1982 года по 1984 актер работал над семейным сериалом «Серебряные ложки», где играл юного хулигана, а в 15 лет ему повезло попасть в актерский состав культового фантастического сериала «Рыцарь дорог» (1984-1985). Телевизионная карьера Бэйтмана стремительно развивалась, и до конца 80-х он успел засветиться в более десяти сериалах и телефильмах, включая «Мотель Бейтса» (1987), «Рождественские обещания» (1986), «Мистер Бельведер» (1986-1987), «Сент-Элсвер» (1986-1987) и «Семья Хоган» (1986-1991).

В 1987 году Джейсон получил главную роль в фильме «Волчонок 2», которая повествует о парне-оборотне, вынужденном применять свои «звериные» способности в старшей школе. В 1991 году с участием актера вышла спортивная комедия «Необходимая жестокость», а годом позже - «Нарушая правила». В то время Бэйтман стал получать роли и в фильмах, однако его кинокарьера развивалась гораздо медленнее телевизионной. В период с 1994 по 1999 год за Джейсоном окончательно закрепился имидж комедийного актера, чему способствовали успешно сыгранные роли в фильмах «Позор семьи» (1996), «Сыновья Чикаго» (1997), «Джордж и Лео» (1997-1998) и «К черту любовь» (1999). При этом в это же время у актера развилась зависимость от алкоголя и наркотиков, которую он отчаянно пытался побороть.

Джейсон Бэйтман - «Замедленное развитие»

Ярким проектом для Джейсона Бэйтмана стал комедийный сериал «Замедленное развитие» (2003-2013), где он сыграл центрального персонажа Майкла, который пытается спасти свою семью от банкротства после ареста главы семьи, обучая родственников жить по средствам. Эта роль принесла актеру премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль на телевидении», а несколько лет - номинацию на «Эмми».

В 2006 году с участием Бэйтмана вышли сразу три фильма: «Развод по-американски», «Козырные тузы» и «Экс-любовник». В следующем году фильмография актера пополнилась 4 картинами, ему посчастливилось поработать с голливудскими звездами Крисом Купером и Дженнифер Гарнер. В 2008 году Джейсон сыграл второстепенного персонажа в кассовом боевике «Хэнкок», с Уиллом Смитом в главных ролях. В 2009 году Джейсон исполнил небольшие роли в картинах «Большая игра», «Изобретение лжи», «Мне бы в небо», «Экстракт» и «Формула любви для узников брака». Подъем в кинокарьере Бэйтмана произошел в 2011 году после участия в лентах «Пол: Секретный материальчик» и «Хочу как ты», где на пару с Райаном Рейнольдсом он сыграл главную роль.

Джейсон Бэйтман - «Несносные боссы»

Успешной для актера стала роль в комедии «Несносные боссы» (2011), которая повествует о нелегкой жизни трех друзей, каждый из которых ненавидит своего начальника и мечтает от него избавиться. Помимо Бэйтмана в фильме сыграли такие звезды Голливуда, как Дженнифер Энистон, Кевин Спейси и Колин Фаррелл. Картина была очень успешной в прокате, собрав 209 миллионов долларов при бюджете в 35, а в 2014 году вышел сиквел «Несносные боссы-2».

В 2015 году Джейсон попробовал себя в качестве режиссера, выпустив комедию «Семейка Фэнг», рассказывающую о трудностях жизни в семье звездных родителей. В том же году Бэйтман решил отойти от привычного комедийного образа и снялся в триллере «Подарок».

Личная жизнь Джейсона Бэйтмана

В 2001 году Джейсон женился на актрисе Аманде Анка. В 2006 году у супругов родилась дочь Франческа Нора, а 6 лет спустя появилась на свет вторая дочь Мэпл Сильви.

Интересные факты о Джейсоне Бэйтмане

- Актерская карьера Джейсона началась с ситкомов 80-х и 90-х годов, но широкую известность он получил лишь в 2003 году после исполнения роли Майкла Блута в сериале «Задержка развития».

- В середине 1980-х годов Бейтман стал самым молодым в истории телекомпании режиссером: на момент руководства съемками трех эпизодов сериала «Семья Валери» ему было 18 лет.

- Джейсон также является актером озвучки, его голос можно услышать в мультфильмах «Царь горы», «Артур и минипуты» и «Зверополис».

- Рост актера – 180 см.

Фильмография Джейсона Бэйтмана
Ночные игры
Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.0
Зверополис
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.0
Семейка Фэнг
Семейка Фэнг
драма 2016, США
6.0
Подарок
Подарок
триллер, детектив 2015, США
7.0
Дальше живите сами
Дальше живите сами
комедия 2014, США
6.0
Самая длинная неделя
Самая длинная неделя
драма, комедия 2014, США
5.0
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2
комедия 2014, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Джейсона Бэйтмана Все фотографии
Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида» За права на этот проект компания Apple заплатила $100 млн.
Написать
15 июля 2022 13:11
Джейсон Бейтман и Виола Дэвис получили роли в фильме о компании Nike Они составят компанию Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону.
Написать
13 июня 2022 12:47
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле Весна — традиционная сериальная пора. Помимо многочисленных новинок, нас ждут грандиозные камбэки таких шоу, как «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки», «Барри» и многих других. 
Написать
4 апреля 2022 12:10
Все новости
Статьи о персоне
10 звезд, которые попросили поднять им зарплату – а вместо этого были уволены От «Бонда» и «Матрицы» до «Железного человека» – сколько актеров лишились работы в звездных франшизах, потребовав увеличить их гонорар?
1 комментарий
17 января 2019 00:07
Все статьи
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши