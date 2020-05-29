«Космические силы» — комедийный сериал от Netflix, создателями которого стали Стив Карелл и Грег Дэниелс, известные по работе над сериалом «Офис». Сюжет строится вокруг реальных космических войск, созданных президентом Америки с целью полного господства в космосе и высадки на Луну к 2024 году. Миссия по подготовке войск возлагается на новоиспеченного генерала Марка Нэрда, очень ответственного человека с богатым военным опытом. Его главным напарником является доктор Эдриан Мэллори, с которым у Марка очень часто расходятся взгляды.