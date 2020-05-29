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Постер к сериалу Космические силы
Постер к сериалу Космические силы
Постер к сериалу Космические силы
Постер к сериалу Космические силы
Постер к сериалу Космические силы
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Космические силы
Космические силы (2020 - 2022) Space Force 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 30 минут
О чем сериал

«Космические силы» — комедийный сериал от Netflix, создателями которого стали Стив Карелл и Грег Дэниелс, известные по работе над сериалом «Офис». Сюжет строится вокруг реальных космических войск, созданных президентом Америки с целью полного господства в космосе и высадки на Луну к 2024 году. Миссия по подготовке войск возлагается на новоиспеченного генерала Марка Нэрда, очень ответственного человека с богатым военным опытом. Его главным напарником является доктор Эдриан Мэллори, с которым у Марка очень часто расходятся взгляды.

Космические силы - трейлер второго сезона
Космические силы
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стив Карелл
Стив Карелл
Грег Дэниелс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Карелл
Стив Карелл General Mark R. Naird
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Джон Малкович
Джон Малкович Dr. Adrian Mallory
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих General Kick Grabaston
Бен Шварц
Бен Шварц F. Tony Scarapiducci
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Космические силы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Космические силы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
Комедийный сериал «Космические силы» со Стивом Кареллом ограничится двумя сезонами
Комедийный сериал «Космические силы» со Стивом Кареллом ограничится двумя сезонами
Стив Карелл сражается за сохранение своей должности в трейлере второго сезона «Космических сил»
Стив Карелл сражается за сохранение своей должности в трейлере второго сезона «Космических сил»
Netflix объявил дату премьеры второго сезона комедийного сериала «Космические силы»
Netflix объявил дату премьеры второго сезона комедийного сериала «Космические силы»
Кадры из сериала
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