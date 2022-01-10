Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дев Патель
Дев Патель
Dev Patel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Дев Патель
Dev Patel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дев Патель
Родился 23 апреля 1990. Хэрроу, Лондон, Великобритания
Развернуть
Фильмография Дев Патель
Манкимэн
боевик, триллер
2022, США
0.0
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
5.0
История Дэвида Копперфилда
драма, приключения
2019, Великобритания
0.0
Гость на свадьбе
триллер
2018, Великобритания
5.0
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.0
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.0
Робот по имени Чаппи
боевик, триллер
2015, США / Мексика
8.0
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
комедия, драма
2015, США / Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Бенедикт Камбербэтч и другие звезды снимутся в фильме Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара»
Картина станет экранизацией одноименной книги Роальда Даля.
Написать
10 января 2022 10:50
Эль Фаннинг и Сет Роген договариваются о ролях в фильме о мужской стриптиз-группе Chippendales
Работа над проектом набирает обороты.
Написать
10 декабря 2021 11:35
«Легенда о Зеленом рыцаре» выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»
Картина появилась в интернете спустя две недели после премьеры в кинопрокате.
Написать
10 сентября 2021 16:22
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев