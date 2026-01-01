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Лаверн Кокс
Laverne Cox
Киноафиша
Персоны
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Laverne Cox
Дата рождения
29 мая 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мобил, Алабама, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лаверн Кокс
Родилась 29 мая 1984 года. Мобил, Алабама, США.
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Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.1
Оранжевый — хит сезона
(2013)
7.9
Черный список
(2013)
Фильмография Лаверн Кокс
4.6
Последствия
Outcome
комедия, триллер, исторический, криминал, драма
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Скотный двор
Animal Farm
анимация, комедия, драма
2025, США
Смотреть трейлер
5.7
Рождество братьев Джонас
A Very Jonas Christmas Movie
комедия, мюзикл
2025, США
4.8
Уродина
Uglies
боевик, приключения, драма
2024, США
Смотреть трейлер
7.8
Счастливая одежда: Фильм о Патриции Филд
Happy Clothes: A Film About Patricia Field
документальный
2023, США
6.8
Изобретая Анну
драма, мини-сериал
2022, США
6.3
Красотка на взводе
Jolt
боевик
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Аквафина: Нора из Куинса
комедия
2020, США
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Фотографии Лаверн Кокс
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