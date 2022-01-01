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Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Laverne Cox
О персоне
Фильмография
Фотографии
Лаверн Кокс
Laverne Cox
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Дата рождения
29 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Мобил, Алабама, США
Рост
180 см
Биография Лаверн Кокс
Родилась 29 мая 1984 года. Мобил, Алабама, США.
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Фильмография Лаверн Кокс
Красотка на взводе
боевик
2021, США
6.0
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Мои волосы хотят убивать
ужасы, комедия
2019, США
5.0
Ты умеешь хранить секреты?
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Фрик-шоу
драма, комедия
2017, США
6.0
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