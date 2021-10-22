Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 октября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Дилан МакДермотт
Родился 26 октября 1961 года. Ватербери, Коннектикут, США.
Развернуть
Фильмография Дилан МакДермотт
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.0
Слепец
драма, мелодрама
2017, США
5.0
Джози
триллер, драма
2017, США
5.0
Уцелевшая
триллер, боевик
2015, США
5.0
Милосердие
ужасы, триллер
2014, США
5.0
Страховщик
фантастика, триллер
2014, Испания / США
6.0
Плохое поведение
комедия
2014, США
5.0
Падение Олимпа
боевик, триллер
2013, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Уилл Смит ведет сестер Уильямс к спортивному успеху в новом трейлере фильма «Король Ричард»
В ролике звучит свежая композиция Бейонсе.
Написать
22 октября 2021 10:26
Уилл Смит воспитывает Серену и Винус Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард»
Warner Bros. будет продвигать ленту в сезоне наград.
Написать
29 июля 2021 10:22
От спин-оффа «Американской истории ужасов» до новой «Сплетницы»: 8 главных сериалов июля
По традиции рассказываем о сериалах, которые нельзя пропустить в июле. Второй месяц лета богат как на премьеры, так и на новые сезоны историй, которые мы уже полюбили.
Написать
22 июня 2021 12:30
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь