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Дженнифер Энистон

Jennifer Aniston
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Jennifer Aniston
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Дата рождения
11 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
164 см
Личные связи
Брэд Питт
Брэд Питт
были в браке с 2000 по 2005 Джерард Батлер
Джерард Батлер
Встречались в 2010 году Пол Радд
Пол Радд
коллеги по сериалу и фильмам
Биография Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в актерской семье Джона Энистона (грек, урожденный Яннис Анастассакис) и Нэнси Доу. Когда Энистон было девять лет, ее родители развелись, но юная Дженнифер часто ездила к отцу в Лос-Анджелес, где тот строил успешную карьеру актера. В частности, в США его знают по роли Виктора Кириакиса в сериале «Дни нашей жизни». В будущем этот сериал станет по сюжету одним из часто фигурирующих в ситкоме «Друзья», который и прославил Энистон. У актрисы сложились с отцом очень теплые отношения, а вот с матерью она холодно общается и по сей день. Яблоком раздора стала книга, которую Нэнси Доу написала в то время, когда карьера Дженнифер была на взлете.

Роли Дженнифер Энистон

С раннего детства Дженнифер Энистон обучалась актерскому мастерству в местных профессиональных школах,  но в 1987 году переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в знаменитую школу искусств LaGuardia. Окончив ее, Дженнифер начала сниматься в малобюджетных сериалах и участвовать в бродвейских постановках. Она также успела появиться в одном из эпизодов популярного на тот момент сериала «Квантовый скачок». Роль в фильме «Леприкон», который вышел в 1993 году, вывел Дженнифер в разряд актрис, но вместе с тем и подверг ее мощной критике.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Для того чтобы стать востребованной актрисой, Энистон пришлось сбросить около 30 килограммов по требованию агента. К счастью, актриса не сложила руки и смогла получить роль в культовом сериале «Друзья». Изначально Энистон пробовалась на роль Моники Геллер, считая, что этот персонаж подходит ей гораздо больше. Но в итоге, как мы знаем, именно роль взбалмошной Рэйчел Грин принесла Дженнифер Энистон всенародную любовь и славу. За роль в «Друзьях» актриса была удостоена самых престижных премий: «Эмми» и «Золотой Глобус».

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Во время съемок сериала у нее завязались отношения с партнером по съемкам, Тэйтом Донованом, но эти отношения не продлились долго. В 2000 году Дженнифер Энистон вышла замуж за знаменитого актера Брэда Питта, и эта пара моментально стала любимцами публики. Питт даже снялся в одной из серии «Друзей», где сыграл закомплексованного парня, ненавидящего героиню Энистон. Их брак продлился пять лет, пока в 2005 году Дженнифер  не подала на развод. Муж изменил ей с актрисой Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». Расставание «золотой пары Голливуда» сопровождалось множеством слухов и публикациями в прессе, однако сами участники конфликта старались не комментировать ситуацию.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

После Питта у Дженнифер было несколько несерьезных романов: с актером Винсом Воном, которого она встретила на съемках фильма «Развод по-американски» и музыкантом Джоном Майером. С 2011 года Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру, а в 2015 году пара узаконила свои отношения.

В числе близких друзей актрисы числится Кортни Кокс, партнерша по сериалу «Друзья». Дженнифер даже стала крестной матерью дочери Кортни и Дэвида Аркетта.

Дженнифер Энистон заслужила славу главной актрисы Америки в жанре романтическая комедия. «Брюс всемогущий», «Притворись моей женой», «А вот и Полли», «Мы–Миллеры» – вот те немногие картины, которые, которые стали популярны благодаря невероятному обаянию Энистон. В 2012 году она получила звезду на Алее Славы в Голливуде.

Энистон пробует себя не только в роли актрисы, но и режиссера. В 2006 и 2011 годах вышли ее режиссерские работы под названием «Комната 10» и «Пять».

Дженнифер Энистон является одной из самых обсуждаемых и любимых актрис для всего мира. Ее часто осуждали за нежелание иметь детей, но Энистон не раз говорила о том, что не против иметь большую семью. Несмотря на осуждение некоторых людей, Дженнифер остается востребованной актрисой и постоянно входит в списки самых-самых по версии престижных журналов.

Награды и премии Дженнифер Энистон

2014 год
- Премия канала «MTV» а номинации Лучший поцелуй («Мы – Миллеры»)

2012 год
- Премия канала «MTV», 2012 год в номинации Лучшая экранная сволочь («Несносные боссы»)

2003 год
- Премия Золотой глобус, 2003 год в номинаци Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл) («Друзья»)

2002 год
- Премия Эмми в номинации Лучшая женская роль в комедийном сериале («Друзья»)

1996 год
- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав комедийного сериала («Друзья»)

Интересные факты о Дженнифер Энистон

- Для роли Рэйчел Грин она похудела на 10 кг

- Изначально Дженнифер должна была играть роль Моники в сериале «Друзья»

- Энистон работала официанткой прежде, чем стала актрисой

- Боится летать на самолетах

- Дженнифер курит, однако старается делать это как можно реже

- Энистон является крестной матерью дочери Кортни Кокс

- У нее есть татуировка Norman в честь погибшей собаки

- Дженнифер Большая поклонница йоги

- Актриса полностью прекратила общение со своей матерью из-за постоянной, совершенно необоснованной критики.

- С самого детства актриса занималась рисованием. Когда девочке было 11 лет её картины были представлены в одном из крупнейших художественный музей мира «Метрополитен-музей», расположенном в Нью-Йорке.

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Дженнифер Энистон
Друзья: Воссоединение
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама 2021, США
9.0
Убийство на яхте
Убийство на яхте
комедия, боевик, мелодрама 2019, США
6.0
Дрянные мамочки
драма, комедия 2018, США
0.0
Пышка
Пышка
мелодрама, комедия, мюзикл 2018, США
6.0
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
комедия 2016, США
7.0
Желтые птицы
Желтые птицы
2016, США
5.0
Аисты
Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.0
Несносные леди
Несносные леди
драма, комедия 2015, США
5.0
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Фотографии Дженнифер Энистон Все фотографии
Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон и Брэд Питт Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон и Джастин Теру Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон
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25 января 2022 13:08
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Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность близких: «Могут позвонить с вопросами о ребенке» Артистка не может примириться с навязчивостью родных.
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24 июня 2021 14:27
Все статьи
Связи
Брэд Питт
Брэд Питт Brad Pitt
были в браке с 2000 по 2005 Джерард Батлер
Джерард Батлер Gerard Butler
Встречались в 2010 году Пол Радд
Пол Радд Paul Rudd
коллеги по сериалу и фильмам
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