Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в актерской семье Джона Энистона (грек, урожденный Яннис Анастассакис) и Нэнси Доу. Когда Энистон было девять лет, ее родители развелись, но юная Дженнифер часто ездила к отцу в Лос-Анджелес, где тот строил успешную карьеру актера. В частности, в США его знают по роли Виктора Кириакиса в сериале «Дни нашей жизни». В будущем этот сериал станет по сюжету одним из часто фигурирующих в ситкоме «Друзья», который и прославил Энистон. У актрисы сложились с отцом очень теплые отношения, а вот с матерью она холодно общается и по сей день. Яблоком раздора стала книга, которую Нэнси Доу написала в то время, когда карьера Дженнифер была на взлете.

Роли Дженнифер Энистон

С раннего детства Дженнифер Энистон обучалась актерскому мастерству в местных профессиональных школах, но в 1987 году переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в знаменитую школу искусств LaGuardia. Окончив ее, Дженнифер начала сниматься в малобюджетных сериалах и участвовать в бродвейских постановках. Она также успела появиться в одном из эпизодов популярного на тот момент сериала «Квантовый скачок». Роль в фильме «Леприкон», который вышел в 1993 году, вывел Дженнифер в разряд актрис, но вместе с тем и подверг ее мощной критике.

Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Для того чтобы стать востребованной актрисой, Энистон пришлось сбросить около 30 килограммов по требованию агента. К счастью, актриса не сложила руки и смогла получить роль в культовом сериале «Друзья». Изначально Энистон пробовалась на роль Моники Геллер, считая, что этот персонаж подходит ей гораздо больше. Но в итоге, как мы знаем, именно роль взбалмошной Рэйчел Грин принесла Дженнифер Энистон всенародную любовь и славу. За роль в «Друзьях» актриса была удостоена самых престижных премий: «Эмми» и «Золотой Глобус».

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Во время съемок сериала у нее завязались отношения с партнером по съемкам, Тэйтом Донованом, но эти отношения не продлились долго. В 2000 году Дженнифер Энистон вышла замуж за знаменитого актера Брэда Питта, и эта пара моментально стала любимцами публики. Питт даже снялся в одной из серии «Друзей», где сыграл закомплексованного парня, ненавидящего героиню Энистон. Их брак продлился пять лет, пока в 2005 году Дженнифер не подала на развод. Муж изменил ей с актрисой Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». Расставание «золотой пары Голливуда» сопровождалось множеством слухов и публикациями в прессе, однако сами участники конфликта старались не комментировать ситуацию.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

После Питта у Дженнифер было несколько несерьезных романов: с актером Винсом Воном, которого она встретила на съемках фильма «Развод по-американски» и музыкантом Джоном Майером. С 2011 года Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру, а в 2015 году пара узаконила свои отношения.

В числе близких друзей актрисы числится Кортни Кокс, партнерша по сериалу «Друзья». Дженнифер даже стала крестной матерью дочери Кортни и Дэвида Аркетта.

Дженнифер Энистон заслужила славу главной актрисы Америки в жанре романтическая комедия. «Брюс всемогущий», «Притворись моей женой», «А вот и Полли», «Мы–Миллеры» – вот те немногие картины, которые, которые стали популярны благодаря невероятному обаянию Энистон. В 2012 году она получила звезду на Алее Славы в Голливуде.

Энистон пробует себя не только в роли актрисы, но и режиссера. В 2006 и 2011 годах вышли ее режиссерские работы под названием «Комната 10» и «Пять».

Дженнифер Энистон является одной из самых обсуждаемых и любимых актрис для всего мира. Ее часто осуждали за нежелание иметь детей, но Энистон не раз говорила о том, что не против иметь большую семью. Несмотря на осуждение некоторых людей, Дженнифер остается востребованной актрисой и постоянно входит в списки самых-самых по версии престижных журналов.

Награды и премии Дженнифер Энистон

2014 год

- Премия канала «MTV» а номинации Лучший поцелуй («Мы – Миллеры»)

2012 год

- Премия канала «MTV», 2012 год в номинации Лучшая экранная сволочь («Несносные боссы»)

2003 год

- Премия Золотой глобус, 2003 год в номинаци Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл) («Друзья»)

2002 год

- Премия Эмми в номинации Лучшая женская роль в комедийном сериале («Друзья»)

1996 год

- Премия Гильдии актеров в номинации Лучший актерский состав комедийного сериала («Друзья»)