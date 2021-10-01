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Ивонн Орджи
Ивонн Орджи
Yvonne Orji
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Ивонн Орджи
Yvonne Orji
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Дата рождения
2 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Порт-Харкорт, Нигерия
Биография Ивонн Орджи
Родилась 2 декабря 1983 года. Порт-Харкорт, Нигерия.
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Фильмография Ивонн Орджи
Ивонн Орджи: Мама, я это сделала!
комедия
2020, США
6.0
Спонтанность
комедия, фэнтези, фантастика
2020, США
6.0
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