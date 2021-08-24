Топ 15 фильмов, которые заставят плакать даже самого закоренелого циника

Если словосочетание «самый грустный фильм» в первую очередь вызывает у вас в памяти что-нибудь вроде «Хатико», самое время расширить кругозор: «Киноафиша» вспоминает еще 15 фильмов, которые даже самые закоренелые циники не смогут посмотреть спокойно.