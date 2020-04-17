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Постер к сериалу Дом
Постер к сериалу Дом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Дом
Дом (2020 - …) Home
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 9 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Дом»– это увлекательная документалка о самых необычных домах мира. Каждый эпизод рассказывает об одном из грандиозных строений, расположенных в разных странах и на разных континентах. Многие из них кажутся невозможными, фантастическими, сошедшими со страниц сказочной книги. Однако все эти дома существуют на самом деле. Более того, в них живут люди. В холодной Швеции заботливый отец построил для сына оранжерею со средиземноморским климатом, а на Бали дизайнер превратила в дом дикие джунгли.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Дом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Дом
Кадры из сериала
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