Сериал «Дом»– это увлекательная документалка о самых необычных домах мира. Каждый эпизод рассказывает об одном из грандиозных строений, расположенных в разных странах и на разных континентах. Многие из них кажутся невозможными, фантастическими, сошедшими со страниц сказочной книги. Однако все эти дома существуют на самом деле. Более того, в них живут люди. В холодной Швеции заботливый отец построил для сына оранжерею со средиземноморским климатом, а на Бали дизайнер превратила в дом дикие джунгли.