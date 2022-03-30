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Лора Линни

Laura Linney
Лора Линни
Лора Линни Laura Linney
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Дата рождения
5 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лора Линни

Родилась 5 февраля 1964 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Лора Линни
Неизбранные дороги
Неизбранные дороги
драма 2020, Великобритания / США
5.0
Молли
Молли
драма 2020, США / Великобритания
5.0
Падение
Падение
драма 2020, США
5.0
Ужин
Ужин
триллер, драма 2017, США
4.0
Гений
Гений
драма, биография 2016, США
7.0
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
Мистер Холмс
Мистер Холмс
драма, детектив, криминал 2015, Великобритания / США
7.0
Пятая власть
Пятая власть
биография, драма 2013, США
7.0
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Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка» Также зрителей ждет получасовой спецэпизод о создании заключительных серий.
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30 марта 2022 11:00
Netflix объявил дату выхода заключительных серий «Озарка» Конец подпольным схемам семьи Берд придет в апреле.
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24 февраля 2022 14:14
Netflix представил трейлер первой половины финального сезона «Озарка» Главных героев ждет встреча с последствиями своих действий.
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10 января 2022 13:43
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