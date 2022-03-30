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Лора Линни
Лора Линни
Laura Linney
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Лора Линни
Laura Linney
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Дата рождения
5 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лора Линни
Родилась 5 февраля 1964 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лора Линни
Неизбранные дороги
драма
2020, Великобритания / США
5.0
Молли
драма
2020, США / Великобритания
5.0
Падение
драма
2020, США
5.0
Ужин
триллер, драма
2017, США
4.0
Гений
драма, биография
2016, США
7.0
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
Мистер Холмс
драма, детектив, криминал
2015, Великобритания / США
7.0
Пятая власть
биография, драма
2013, США
7.0
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