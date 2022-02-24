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Махершала Али

Mahershala Ali
Махершала Али
Махершала Али Mahershala Ali
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Дата рождения
16 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Окленд, Калифорния, США
Рост
188 см
Биография Махершала Али

Содержание:

Махершала Али – Фильмы
Махершала Али – Биография
Махершала Али – «Карточный домик»
Махершала Али – за что «Оскар»?
Махершала Али – «Настоящий детектив»
Махершала Али – Личная жизнь

Махершала Али – Фильмы

Махершала Али – американский актёр кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» 2017 года за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Лунный свет». Фильмография Махершалы Али включает в себя сериалы Netflix «Карточный домик», «Люк Кейдж», а также полнометражные ленты «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Место под соснами», «Скрытые фигуры». В 2018 году Махершала Али участвовал в озвучке мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Махершала Али – Биография

Махершалалхашбаз Гордон родился 16 февраля 1974 года в Окленде, штат Калифорния. Мать назвала его в честь библейского персонажа второго пророка Исаии. Несмотря на то, что Махершала рос в католической семье, он принял решение принять ислам, поменяв свою фамилию Гордон на Али. Будущий актёр был спортивным ребёнком, увлекался баскетболом и после школы поступил в католический колледж Святой Марии по баскетбольной стипендии. В 1996 он закончил обучение со степенью в массовой коммуникации. Во время учёбы Махершала разочаровался в спорте и стал увлекаться драматическим искусством. Отец Али был актёром в Нью-Йорке и образ его жизни оказал сильное впечатление на сына, который приезжал навестить его на каникулах. На последнем году учёбы актёр стал участвовать в спектаклях калифорнийского театра Шекспира.

Махершала Али – «Карточный домик»

После работы в театре Махершала Али много времени и сил посвящал телевизионным сериалам. На заре своей карьеры он исполнил роли в таких проектах как «4400», «Полиция Нью-Йорка», «Матрица: Угроза», «Обмани меня». 2013 год стал определяющим в жизни Махершалы Али: он сыграл роль Реми Дантона в сериале «Карточный домик». Политическая многосерийная драма Netflix обозначила успешный старт производства собственных масс-медиа продуктов стримингового сервиса.  В съёмках сериала приняли участие такие звёзды как Кевин Спейси и Робин Райт. За роль в «Карточном домике» Махершала Али был номинирован на премию «Эмми» в 2016 году. В этом же году он продолжил сотрудничать с Netflix и снялся в сериале по мотивам комиксов Marvel «Люк Кейдж», где сыграл владельца ночного клуба по прозвищу Щитомордник.

В 2014 году Махершала Али присоединился к касту двух последних фильмов саги «Голодные игры», куда уже входили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчинсон и Вуди Харрельсон. Через 2 года он сыграл в драме «Свободные люди округа Джонс» с Мэттью МакКонахи в главной роли.

Махершала Али – за что «Оскар»?

В 2016 году Махершала Али сыграл в независимой картине «Лунный свет». Фильм показывает картины из жизни афроамериканца в неблагополучном Майами на протяжении трёх временных отрезков. Махершала Али сыграл дилера Хуана, который заменяет главному герою отца. Участие актёра в ленте принесло ему множество номинаций и наград, в числе которых премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Махершала Али стал первым мусульманином среди лауреатов премии «Оскар.

Махершала Али – «Настоящий детектив»

На январь 2019 года намечена премьера третьего сезона сериала «Настоящий детектив», в котором Махершала Али сыграл детектива Уэйна Хейси. Сюжет строится вокруг расследования загадочных исчезновений детей в городе Озарк, штат Миссури. Действие развивается на протяжении нескольких временных отрезков. Партнёром по съёмочной площадке Махершалы Али стали Стивен Дорфф.

В 2019 году также выходит картина «Зелёная книга», где Махершала Али играет талантливого музыканта, которого по турне в южных штатах сопровождает шофёр в исполнении Вигго Мортенсена.

Махершала Али – Личная жизнь

Махершала Али женат на Аматус Сами-Карим с 2003 года. Пара познакомилась, когда актёр, будучи студентом, навещал отца в Нью-Йорке на каникулах. В 2017 году за несколько дней до церемонии вручения премии «Оскар», 22 февраля, у Махершалы Али родилась дочь – Бари Наджма Али.

Интересные факты о Махершала Али
  • Махершала Али является уважаемым репером в хип-хоп сообществе.
  • Актёр дважды сыграл отцов, чьи дети обладали сверхъестественными способностями, связанными со временем: в сериале «4400» он играет отца Изабель, которая из младенца с необыкновенной скоростью вырастает во взрослого человека, а в картине «Загадочна история Бенджамина Баттона» он становится приёмным отцом главного героя, который рождается пожилым и с возрастом становится моложе.
  •  Жена актёра – музыкант.
Фильмография Махершала Али
Лебединая песня
Лебединая песня
фантастика, драма 2021, США
8.0
Между миром и мной
Между миром и мной
документальный 2020, США
7.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Зеленая книга
Зеленая книга
драма 2018, США
8.0
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Роксана Роксана
Роксана Роксана
драма, биография, музыка 2017, США
6.0
Лунный свет
Лунный свет
драма 2016, США
7.0
Свободный штат Джонса
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография 2016, США
6.0
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Махершала Али Махершала Али Махершала Али Махершала Али
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Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel Кастинг проведен очень тщательно. 
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24 февраля 2022 11:22
Итан Хоук сыграет с Джулией Робертс и Махершалой Али в триллере Netflix «Оставь мир позади» В качестве режиссера и сценариста над проектом работает создатель «Мистера Робота».
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19 января 2022 13:03
Махершала Али сыграет отчаявшегося писателя в мини-сериале по роману Джин Корелиц Он наживет себе опасных врагов, когда напишет книгу на основе идеи своего погибшего студента.
Написать
11 января 2022 13:04
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