Содержание:

Махершала Али – Фильмы

Махершала Али – Биография

Махершала Али – «Карточный домик»

Махершала Али – за что «Оскар»?

Махершала Али – «Настоящий детектив»

Махершала Али – Личная жизнь

Махершала Али – Фильмы

Махершала Али – американский актёр кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» 2017 года за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Лунный свет». Фильмография Махершалы Али включает в себя сериалы Netflix «Карточный домик», «Люк Кейдж», а также полнометражные ленты «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Место под соснами», «Скрытые фигуры». В 2018 году Махершала Али участвовал в озвучке мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Махершала Али – Биография

Махершалалхашбаз Гордон родился 16 февраля 1974 года в Окленде, штат Калифорния. Мать назвала его в честь библейского персонажа второго пророка Исаии. Несмотря на то, что Махершала рос в католической семье, он принял решение принять ислам, поменяв свою фамилию Гордон на Али. Будущий актёр был спортивным ребёнком, увлекался баскетболом и после школы поступил в католический колледж Святой Марии по баскетбольной стипендии. В 1996 он закончил обучение со степенью в массовой коммуникации. Во время учёбы Махершала разочаровался в спорте и стал увлекаться драматическим искусством. Отец Али был актёром в Нью-Йорке и образ его жизни оказал сильное впечатление на сына, который приезжал навестить его на каникулах. На последнем году учёбы актёр стал участвовать в спектаклях калифорнийского театра Шекспира.

Махершала Али – «Карточный домик»

После работы в театре Махершала Али много времени и сил посвящал телевизионным сериалам. На заре своей карьеры он исполнил роли в таких проектах как «4400», «Полиция Нью-Йорка», «Матрица: Угроза», «Обмани меня». 2013 год стал определяющим в жизни Махершалы Али: он сыграл роль Реми Дантона в сериале «Карточный домик». Политическая многосерийная драма Netflix обозначила успешный старт производства собственных масс-медиа продуктов стримингового сервиса. В съёмках сериала приняли участие такие звёзды как Кевин Спейси и Робин Райт. За роль в «Карточном домике» Махершала Али был номинирован на премию «Эмми» в 2016 году. В этом же году он продолжил сотрудничать с Netflix и снялся в сериале по мотивам комиксов Marvel «Люк Кейдж», где сыграл владельца ночного клуба по прозвищу Щитомордник.

В 2014 году Махершала Али присоединился к касту двух последних фильмов саги «Голодные игры», куда уже входили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчинсон и Вуди Харрельсон. Через 2 года он сыграл в драме «Свободные люди округа Джонс» с Мэттью МакКонахи в главной роли.

Махершала Али – за что «Оскар»?

В 2016 году Махершала Али сыграл в независимой картине «Лунный свет». Фильм показывает картины из жизни афроамериканца в неблагополучном Майами на протяжении трёх временных отрезков. Махершала Али сыграл дилера Хуана, который заменяет главному герою отца. Участие актёра в ленте принесло ему множество номинаций и наград, в числе которых премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Махершала Али стал первым мусульманином среди лауреатов премии «Оскар.

Махершала Али – «Настоящий детектив»

На январь 2019 года намечена премьера третьего сезона сериала «Настоящий детектив», в котором Махершала Али сыграл детектива Уэйна Хейси. Сюжет строится вокруг расследования загадочных исчезновений детей в городе Озарк, штат Миссури. Действие развивается на протяжении нескольких временных отрезков. Партнёром по съёмочной площадке Махершалы Али стали Стивен Дорфф.

В 2019 году также выходит картина «Зелёная книга», где Махершала Али играет талантливого музыканта, которого по турне в южных штатах сопровождает шофёр в исполнении Вигго Мортенсена.

Махершала Али – Личная жизнь

Махершала Али женат на Аматус Сами-Карим с 2003 года. Пара познакомилась, когда актёр, будучи студентом, навещал отца в Нью-Йорке на каникулах. В 2017 году за несколько дней до церемонии вручения премии «Оскар», 22 февраля, у Махершалы Али родилась дочь – Бари Наджма Али.