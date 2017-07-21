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Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Постер к сериалу Озарк
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
11 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Озарк
Озарк (2017 - 2022) Ozark 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 44 часа 0 минут
О чем сериал

«Озарк» — драматический сериал от Netflix, повествующий непростую историю одной американской семьи. Марти Берд, примерный семьянин и талантливый финансист, узнает, что его коллега отмывал деньги для наркокартеля и часть присвоил себе. И хотя Марти не был в этом замешан, его жизнь оказалась под угрозой. Тогда он придумывает план по отмыву большого количества денег на озере Озарк, и картель дает ему шанс. Но в реальности план оказывается не столь простым и успешным, а местные жители нередко вставляют палки в колеса.

Озарк - трейлер второй части четвертого сезона
Озарк
трейлер второй части четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Марк Уильямс
Марк Уильямс
Билл Дюбюк
Билл Дюбюк
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Marty Byrde
Чарли Тахэн
Чарли Тахэн Wyatt Langmore
Лора Линни
Лора Линни Wendy Byrde
Питер Муллан
Питер Муллан Jacob Snell
Джанет МакТир
Джанет МакТир Helen Pierce
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Озарк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Озарк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Озарк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Озарк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 14 эпизодов
 
Новости о сериале
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка»
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка»
Netflix объявил дату выхода заключительных серий «Озарка»
Netflix объявил дату выхода заключительных серий «Озарка»
Netflix представил трейлер первой половины финального сезона «Озарка»
Netflix представил трейлер первой половины финального сезона «Озарка»
Слушать саундтрек сериала Озарк
Кадры из сериала
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