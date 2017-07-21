«Озарк» — драматический сериал от Netflix, повествующий непростую историю одной американской семьи. Марти Берд, примерный семьянин и талантливый финансист, узнает, что его коллега отмывал деньги для наркокартеля и часть присвоил себе. И хотя Марти не был в этом замешан, его жизнь оказалась под угрозой. Тогда он придумывает план по отмыву большого количества денег на озере Озарк, и картель дает ему шанс. Но в реальности план оказывается не столь простым и успешным, а местные жители нередко вставляют палки в колеса.