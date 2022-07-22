Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра и кино, а также продюсер, родилась 4 мая 1969 года в пригороде Мельбурна в семье Роберта и Джун Бланшетт. Роберт был родом из Техаса и служил в Австралии морским офицером, а Джун была учительницей в школе Мельбурна. Когда Кейт было 10 лет, ее отец скончался от сердечного приступа, после чего Кейт, ее старшего брата Боба и младшую сестру Женевьев мать воспитывала в одиночку. После начальной школы будущая актриса училась в Женском методистском колледже Мельбурна, где впервые появилась на сцене, приняв участие в ряде спектаклей школьного драматического кружка. После колледжа девушка поступила в Мельбурнский университет, где изучала искусство и экономику. Однако вскоре после начала обучения Кейт решила бросить университет и отправилась путешествовать по Англии, а когда срок визы истек, она, почти не имея никаких средств, поехала в Египет. Там в одной из гостиниц Бланшетт познакомилась с агентом, предложившим ей поучаствовать в массовке для египетского фильма о боксе, и так как девушка нуждалась в деньгах, она согласилась. Съемки настолько понравились Кейт, что по приезду на родину она поступила в Национальный институт драматического искусства и была лучшей на своем курсе. В 1992 году актриса выпустилась из института и начала играть в сиднейских театрах, где ее вскоре заметили, а с 1994 года уже снималась для телевидения.

Роли Кейт Бланшетт

Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1989 году, когда она появилась в эпизодической роли в сериале «Джи Пи», рассказывающем о работе больницы на окраине Сиднея. Далее она засветилась в нескольких рейтинговых телепроектах, включая «Полицейские силы», «Родина» и «Город у границы», при этом параллельно играя на сцене. В 1995 году Кейт исполнила роли сразу в трех спектаклях: «Нежная Феба», «Танец слепого гиганта» и «Буря».

Свою первую главную роль в полнометражном фильме Бланшетт получила в исторической мелодраме «Оскар и Люсинда» (1997), экранизации одноименного романа Питера Кэрри. Мировое признание пришло к актрисе годом позже, когда зрители увидели ее в драме Шекхара Капура «Елизавета», где также снимались Джеффри Раш, Джозеф Файнс и Венсан Кассель. За свою роль в этой картине Кейт получила премию BAFTA как лучшая актриса и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме». Далее актриса сыграла в таких лентах, как «Талантливый мистер Рипли», «Человек, который плакал» и «Бандиты». С 2001 по 2003 Кейт играла эльфийскую владычицу Галадриэль в знаменитой трилогии «Властелин Колец», экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина. В 2012, 2013 и 2014 годах Кейт вернулась к этому персонажу в трех частях «Хоббита».

Кейт Бланшетт - «Авиатор»

В 2004 году Кейт Бланшетт появилась на экранах в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор», повествующей о судьбе миллионера Говарда Хьюза — летчика, изобретателя, плейбоя и режиссера. Актрисе досталась роль голливудской кинозвезды Кэтрин Хепберн, любовницы главного героя (его сыграл Леонардо Ди Каприо). Картина стала настоящим прорывом в карьере Кейт и принесла ей первый «Оскар», награду Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров, а также номинацию на ряд престижных кинонаград, в том числе на премию «Золотой глобус».

В мае 2006 года актриса представила на Каннском кинофестивале новую ленту— драму Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон», где также сыграли Брэд Питт и Гаэль Гарсиа Берналь. Бланшетт исполнила в картине роль туристки Сьюзан, которая вместе с мужем пересекает на автобусе Северную Африку и становится жертвой случайной пули, а также выступила режиссером проекта. Фильм получил высокие оценки критиков и награжден премией фестиваля за лучшую режиссуру.

Кейт Бланшетт - «Меня там нет»

В 2007 году на Венецианском кинофестивале фильм Тодда Хейнса «Меня там нет» получил специальный приз жюри, а актриса, которая наряду с Ричардом Гиром, Хитом Леджером и другими актерами воплотила в жизнь один из семи образов певца Боба Дилана, была провозглашена лучшей актрисой смотра. Годом позже за эту роль Кейт получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса второго плана» и была номинирована на «Оскар» и BAFTA в той же категории.

Среди других проектов с участием Бланшетт числятся «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Золотой век».

Кейт Бланшетт - «Жасмин»

В 2012 году Бланшетт впервые приняла участие в съемках ленты режиссера Вуди Аллена, сыграв в одном из его немногих драматических фильмов «Жасмин». Актриса предстала в роли женщины, которая в один день лишилась сего — дома, денег, богатого мужа, и вынуждена переехать жить к младшей сестре. Фильм пришелся по душе критикам, а роль Кейт расценили как одну из сильнейших в ее карьере. Бланшетт получила свой второй «Оскара», «Золотой глобус», премию BAFTA и премии. Гильдии киноактеров США. Кейт можно также увидеть в таких лентах, как «Рыцарь кубков», «Манифесто», «Книга джунглей: Начало» и «Восемь подруг Оушена». В фильме «Манифесто» Бланшетт сыграла сразу 13 совершенно разноплановых ролей.

Личная жизнь Кейт Бланшетт

С 1997 года Бланшетт замужем за сценаристом и редактором монтажа Эндрю Аптоном, с которым она познакомилась во время съемок одного телесериала. Сначала супруги проживали в прибрежном районе Сиднея, затем перебрались в Лондон, но в итоге вернулись в Австралию. У супругов четверо детей: три сына, Дэшил Джон Аптон, Роман Роберт Аптон и Игнатиус Мартин Аптон и одна дочь — Эдит Вивиан Патриша Аптон.