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Лора Дерн
Лора Дерн Laura Dern
Связи Лоры Дерн
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен были в отношениях с 1985 по 1989
Киноафиша Персоны Лора Дерн

Лора Дерн

Laura Dern

Дата рождения
10 февраля 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Рост
179 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Лоры Дерн

Лора Элизабет Дерн родилась 10 февраля 1967 года в Лос-Анджелесе. Родители Лоры — известные американские актёры. Когда девочке было всего два года, они развелись. Её воспитывали мать и бабушка. Уже с десяти лет Лору стала интересовать актёрская профессия, и она начала посещать Институт театра и кино Ли Страсберга.

Первую свою роль актриса сыграла в возрасте шести лет, снявшись со своей мамой в фильме «Белая молния». Лора стала много работать в кино. Популярность пришла к ней в 1985 году после съемок в фильме «Маска». В конце 1980-х началось её успешное сотрудничество с  режиссёром Дэвидом Линчем. За свою карьеру Лора приняла участие в шести проектах Линча, среди которых легендарный «Твин Пикс» и экспериментальная «Индустриальная симфония №1».

У Лоры было много романтических отношений с известными актёрами и музыкантами. Но замужем она была всего однажды. Её супругом стал музыкант Бен Харпер, с кем она познакомилась на его же концерте в 2000 году, а через пять лет они поженились. Лора родила двоих детей. В 2013 году они официально развелись.

За свою актёрскую карьеру Лора была удостоена нескольких престижных премий, она имеет мировую популярность благодаря своим интересным и убедительным ролям в кино и на телевидении.

Связи Лоры Дерн
Кайл МакЛоклен
были в отношениях с 1985 по 1989 Кайл МакЛоклен

Популярные фильмы

Как это вижу я 8.2
Как это вижу я (2020)
Большая маленькая ложь 8.1
Большая маленькая ложь (2017)
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода (1993)

Фильмография Лоры Дерн

Эта штука работает? 6.3
Эта штука работает? Is This Thing On?
комедия, драма 2025, США
Смотреть трейлер
Джей Келли 6.6
Джей Келли Jay Kelly
комедия, драма 2025, Великобритания / США
Смотреть трейлер Рецензия
Добро пожаловать в Линчлэнд 7.1
Добро пожаловать в Линчлэнд David Lynch, une énigme à Hollywood
документальный 2025, Франция
Палм-Рояль 6.7
Палм-Рояль
драма, комедия 2024, США
Планета одиночек 5.8
Планета одиночек Lonely Planet
драма, мелодрама 2024, США
Смотреть трейлер
Ози: Голос джунглей 5.9
Ози: Голос джунглей Ozi: Voice of the Forest
анимация 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Мир Юрского периода: Господство 6.6
Мир Юрского периода: Господство Jurassic World: Dominion
фантастика, приключения, боевик 2022, США
Смотреть трейлер
Сын 7.3
Сын The Son
драма 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Лоре Дерн
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Интересные факты о Лоре Дерн

  • Лора и ее мама Дайан Лэдд — номинанты премии «Оскар» за съемки в фильме «Беспутная роза».
  • В 2010 году она получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде, где также есть именные звезды ее родителей.
  • Актриса проходила прослушивание на главную роль в триллере «Молчание ягнят».
  • Лора активно выражает свою политическую позицию, выступая за интересы демократов.
  • Актриса поддерживает благотворительные фонды, которые занимаются защитой прав женщин и поддержкой иммигрантов.
  • Прадед актрисы был губернатором штата Юта, а её близким родственником является писатель Теннесси Уильямс.
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