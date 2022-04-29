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Лора Дерн

Laura Dern
Лора Дерн
Лора Дерн Laura Dern
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Дата рождения
10 февраля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
179 см
Личные связи
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
были в отношениях с 1985 по 1989
Биография Лоры Дерн

Лора Элизабет Дерн родилась 10 февраля 1967 года в Лос-Анджелесе. Родители Лоры — известные американские актёры. Когда девочке было всего два года, они развелись. Её воспитывали мать и бабушка. Уже с десяти лет Лору стала интересовать актёрская профессия, и она начала посещать Институт театра и кино Ли Страсберга.

Первую свою роль актриса сыграла в возрасте шести лет, снявшись со своей мамой в фильме «Белая молния». Лора стала много работать в кино. Популярность пришла к ней в 1985 году после съемок в фильме «Маска». В конце 1980-х началось её успешное сотрудничество с  режиссёром Дэвидом Линчем. За свою карьеру Лора приняла участие в шести проектах Линча, среди которых легендарный «Твин Пикс» и экспериментальная «Индустриальная симфония №1».

У Лоры было много романтических отношений с известными актёрами и музыкантами. Но замужем она была всего однажды. Её супругом стал музыкант Бен Харпер, с кем она познакомилась на его же концерте в 2000 году, а через пять лет они поженились. Лора родила двоих детей. В 2013 году они официально развелись.

За свою актёрскую карьеру Лора была удостоена нескольких престижных премий, она имеет мировую популярность благодаря своим интересным и убедительным ролям в кино и на телевидении.

Интересные факты о Лоре Дерн
  • Лора и ее мама Дайан Лэдд — номинанты премии «Оскар» за съемки в фильме «Беспутная роза».
  • В 2010 году она получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде, где также есть именные звезды ее родителей.
  • Актриса проходила прослушивание на главную роль в триллере «Молчание ягнят».
  • Лора активно выражает свою политическую позицию, выступая за интересы демократов.
  • Актриса поддерживает благотворительные фонды, которые занимаются защитой прав женщин и поддержкой иммигрантов.
  • Прадед актрисы был губернатором штата Юта, а её близким родственником является писатель Теннесси Уильямс.
Фильмография Лоры Дерн
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
8.0
Сын
драма 2022, США
0.0
Безумен, но не болен
Безумен, но не болен
биография, криминал, документальный 2020, США
6.0
Снегоуборщик
Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.0
Брачная история
Брачная история
драма, комедия 2019, США
7.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Испытание огнём
Испытание огнём
драма, криминал 2018, США
7.0
Дурацкое дело нехитрое
Дурацкое дело нехитрое
триллер, боевик 2018, Великобритания
6.0
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29 апреля 2022 12:19
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
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8 апреля 2022 18:59
Лора Дерн и Лиам Хемсворт снимутся в романтическом фильме «Одинокая планета» Действие будет разворачиваться в Марокко.
Написать
8 апреля 2022 09:33
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Связи
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan
были в отношениях с 1985 по 1989
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