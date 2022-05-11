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Джоди Комер

Jodie Comer
Джоди Комер
Джоди Комер Jodie Comer
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Дата рождения
11 марта 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ливерпуль, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Джоди Комер

Джоди Комер (Jodie Comer) – британская актриса, родилась в 1993 году на родине «Битлз», в Ливерпуле.

В 2007 году Джоди Комер впервые снялась в сериале «Справедливость», после ее пригласили еще в несколько телевизионных проектов. Знаковым для карьеры актрисы стал подростковый сериал «Мой безумный дневник», в котором Джоди сыграла подругу главной героини. Следующим большим проектом, в котором Джоди приняла участие, были съемки в мистической драме из трех серий «Помни меня», там актриса работала вместе с именитым Майклом Пейлином. Их гармоничная игра была отмечена кинокритиками, после чего Джоди пригласили еще в несколько больших кинолент.

Самым знаменательным событием в карьере Джоди Комер стала ее работа в сериале «Убивая Еву», где актриса предстала в необычной для нее роли убийцы. За участие в сериале ее наградили премией «Эмми», за которую она соперничала со своей коллегой по съемкам Сандрой О.

Интересные факты о Джоди Комер
  • Джоди носит на руке брелок с Буддой, подаренный ее братом, в качестве талисмана;
  • Джоди Комер очень любит творчество Джорджа Харрисона;
  • Актриса живет в Ливерпуле в доме родителей;
  • Джоди считают одной из самых талантливых актрис нашего времени;
  • Джоди призналась, что после исполнения роли убийцы в сериале «Убивая Еву» мужчины ее побаиваются;
  • Джоди Комер имеет активную гражданскую позицию, участвует в благотворительных программах по испытанию лекарств от рака Stand up to Cancer, а также борется за экологию в фонде Tyred UK;
  • Джоди входит в тридцатку самых влиятельных знаменитостей до 30 лет по версии «Forbes».
Фильмография Джоди Комер
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
NT LIVE: На первый взгляд
NT LIVE: На первый взгляд
спектакль 2022, Великобритания
0.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Помощь
Помощь
драма 2021, Великобритания
7.0
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Англия принадлежит мне
Англия принадлежит мне
драма, биография 2017, Великобритания
5.0
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Джоди Комер сыграет главную роль в триллере о современном всемирном потопе Героиня будет пробираться через затопленный Лондон.
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11 мая 2022 12:27
Джоди Комер сыграет в драматическом мини-сериале от создателя «Не смотрите наверх» По окончании «Убивая Еву» актриса продолжит сниматься для телевидения.
Написать
17 марта 2022 09:49
Все, что нужно вспомнить о сериале «Убивая Еву» перед финальным сезоном В преддверии выхода сериала «Убивая Еву» вспомнили основные хайлайты шоу, а также собрали всю актуальную информацию по новому сезону.
Написать
25 февраля 2022 11:14
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