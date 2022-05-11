Джоди Комер (Jodie Comer) – британская актриса, родилась в 1993 году на родине «Битлз», в Ливерпуле.

В 2007 году Джоди Комер впервые снялась в сериале «Справедливость», после ее пригласили еще в несколько телевизионных проектов. Знаковым для карьеры актрисы стал подростковый сериал «Мой безумный дневник», в котором Джоди сыграла подругу главной героини. Следующим большим проектом, в котором Джоди приняла участие, были съемки в мистической драме из трех серий «Помни меня», там актриса работала вместе с именитым Майклом Пейлином. Их гармоничная игра была отмечена кинокритиками, после чего Джоди пригласили еще в несколько больших кинолент.

Самым знаменательным событием в карьере Джоди Комер стала ее работа в сериале «Убивая Еву», где актриса предстала в необычной для нее роли убийцы. За участие в сериале ее наградили премией «Эмми», за которую она соперничала со своей коллегой по съемкам Сандрой О.