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Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Постер к сериалу Шиттс Крик
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
10 постеров
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Шиттс Крик
Шиттс Крик (2015 - 2020) Schitt's Creek 16+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBC
Продолжительность 40 часов 0 минут
О чем сериал

«Шиттс Крик» — это американский комедийный сериал, авторами которого являются Юджин Леви («Американский пирог») и его сын Дэн Леви, они также исполнили главные роли. По сюжету очень богатая семья Роуз могла позволить себе все что угодно, даже купить собственный город. Но однажды они теряют все свое имущество и переезжают жить в мотель в маленький провинциальный Шиттс Крик. Избалованные и неприспособленные к обычной жизни, Роузы вынуждены учиться новому для себя быту. И только потеряв все, они неожиданно для себя обретут теплые семейные отношения, настоящих друзей и счастье.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Юджин Леви
Юджин Леви
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара Moira Rose
Крис Эллиот
Крис Эллиот Roland Schitt
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган Ted Mullens
Юджин Леви
Юджин Леви Johnny Rose
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Stevie Budd
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шиттс Крик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 14 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 14 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Шиттс Крик
Кадры из сериала
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