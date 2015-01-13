«Шиттс Крик» — это американский комедийный сериал, авторами которого являются Юджин Леви («Американский пирог») и его сын Дэн Леви, они также исполнили главные роли. По сюжету очень богатая семья Роуз могла позволить себе все что угодно, даже купить собственный город. Но однажды они теряют все свое имущество и переезжают жить в мотель в маленький провинциальный Шиттс Крик. Избалованные и неприспособленные к обычной жизни, Роузы вынуждены учиться новому для себя быту. И только потеряв все, они неожиданно для себя обретут теплые семейные отношения, настоящих друзей и счастье.