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Морган Невилл
Morgan Neville
Киноафиша
Персоны
Морган Невилл
Морган Невилл
Morgan Neville
Дата рождения
10 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Моргана Невилла
Родился 10 октября 1967 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.4
Будешь моим соседом?
(2018)
8.0
Искусство звука с Марком Ронсоном
(2021)
7.9
Святой второго шанса
(2023)
Фильмография Моргана Невилла
7.1
Лорн
Lorne
биография, документальный
2026, США
Смотреть трейлер
6.2
BTS Army: Forever We Are Young
Forever We Are Young
документальный, музыка
2025,
6.8
Год выпуска: 1975
Breakdown: 1975
документальный
2025, США
7.7
Человек в бегах
Man on the Run
биография, документальный, музыка
2025, США
7.9
По кусочкам
Piece by Piece
анимация, биография, драма
2024, Дания / США
Смотреть трейлер
7.7
Прыжок веры
Leap of Faith
документальный
2024, США
7.9
Святой второго шанса
The Saint of Second Chances
биография, документальный, драма
2023, США
Смотреть трейлер
8
Искусство звука с Марком Ронсоном
документальный, мини-сериал
2021, США
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