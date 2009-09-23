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Постер к сериалу Американская семейка
Постер к сериалу Американская семейка
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Американская семейка
Постер к сериалу Американская семейка
Постер к сериалу Американская семейка
Постер к сериалу Американская семейка
Постер к сериалу Американская семейка
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
7 постеров
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Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Американская семейка
Американская семейка (2009 - 2020) Modern Family 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 125 часов 0 минут
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О чем сериал

«Американская семейка» — это популярный ситком, в центре сюжета которого история нескольких поколений семьи Притчетт. Глава семьи — Джей, успешный бизнесмен, который после долгих лет неудачного брака решает развестись и жениться на молодой красивой колумбийке Глории, у которой уже есть маленький сын. У Джея же осталось двое взрослых детей: папина дочка Клэр и гомосексуал Митчелл, которые тоже успели обзавестись супругами и детьми. Все вместе они проводят праздники, помогают друг другу в сложных моментах, радуются успехам и ищут свое место в мире.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Стивен Левитан
Стивен Левитан
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
София Вергара
София Вергара Gloria Delgado-Pritchett
Джули Боуэн
Джули Боуэн Claire Dunphy
Тай Буррелл
Тай Буррелл Phil Dunphy
Адам Дивайн
Адам Дивайн
Эд О’Нил
Эд О’Нил Jay Pritchett
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Американская семейка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 24 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2016, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2018, 22 эпизода
 
Американская семейка - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2019, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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