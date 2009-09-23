«Американская семейка» — это популярный ситком, в центре сюжета которого история нескольких поколений семьи Притчетт. Глава семьи — Джей, успешный бизнесмен, который после долгих лет неудачного брака решает развестись и жениться на молодой красивой колумбийке Глории, у которой уже есть маленький сын. У Джея же осталось двое взрослых детей: папина дочка Клэр и гомосексуал Митчелл, которые тоже успели обзавестись супругами и детьми. Все вместе они проводят праздники, помогают друг другу в сложных моментах, радуются успехам и ищут свое место в мире.