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Постер к сериалу Рассказы из Петли
Постер к сериалу Рассказы из Петли
Постер к сериалу Рассказы из Петли
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Рассказы из Петли
Рассказы из Петли (2020 - …) Tales from the Loop 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 7 часов 20 минут
О чем сериал

«Рассказы из Петли» — американский фантастический сериал, производством данного шоу занимается стриминговый сервис Amazon. Первый сезон вышел весной 2020 года. Действие разворачивается вокруг маленького городка, где происходят странные события. По ходу сюжета выясняется, что данное место расположено неподалеку от технологии под названием Петля. Эта машина пытается познать все тайны и секреты мироздания с помощью людей. Герои сериала периодически сталкиваются с необычными явлениями, как будто сошедшими со страниц книг писателей-фантастов.

Рассказы из Петли - трейлер
Рассказы из Петли
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Натаниэл Халперн
Натаниэл Халперн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ребекка Холл
Ребекка Холл Loretta Willard
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер George Willard
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Russ Willard
Дэн Баккедаль
Дэн Баккедаль
Дункан Джойнер
Дункан Джойнер Cole Willard
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Рассказы из Петли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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