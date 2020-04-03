«Рассказы из Петли» — американский фантастический сериал, производством данного шоу занимается стриминговый сервис Amazon. Первый сезон вышел весной 2020 года. Действие разворачивается вокруг маленького городка, где происходят странные события. По ходу сюжета выясняется, что данное место расположено неподалеку от технологии под названием Петля. Эта машина пытается познать все тайны и секреты мироздания с помощью людей. Герои сериала периодически сталкиваются с необычными явлениями, как будто сошедшими со страниц книг писателей-фантастов.